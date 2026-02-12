Про це свідчить підозріла активність ворога на полігоні в Капустиному Яру. Саме звідти росіяни раніше запускали БРСД "Орешник". Найближчими днями для України існує небезпека можливої атаки. Подробиці про це зібрав 24 Канал.

Що відомо про потенційні загрози удару "Орешником"?

Посеред дня 12 лютого у моніторингових спільнотах з'явилася інформація про можливу загрозу застосування БРСД "Орешник" із району полігону Капустин Яр.

На щастя, запуск "Орешника" не підтвердився. Найімовірніше збройні сили країни-агресорки відпрацьовували інші випробування на полігоні.

Водночас військкор Андрій Цаплієнко повідомляв, що з 16 до 19 лютого російська армія проводитиме військові навчання. Тому сигналів тривоги через можливу загрозу застосування "Орешника" може побільшати.

Закликаємо вас бути уважними до своєї безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги у вашому регіоні.

Варто також зазначити, що БРСД "Орешник" можливо виявити лише на завершальному етапі траєкторії – коли ракета вже безпосередньо наближається до цілі. Орієнтовна максимальна дальність польоту цієї ракети становить до 5 500 кілометрів, мінімальна – близько 700 кілометрів. Вона оснащена бойовою частиною з 36 уражаючих елементів.

Якими були попередні застосування "Орешника" по Україні?