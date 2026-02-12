Об этом свидетельствует подозрительная активность врага на полигоне в Капустином Яру. Именно оттуда россияне ранее запускали БРСД "Орешник". В ближайшие дни для Украины существует опасность возможной атаки. Подробности об этом собрал 24 Канал.

Что известно о потенциальных угрозах удара "Арешником"?

Посреди дня 12 февраля в мониторинговых сообществах появилась информация о возможной угрозе применения БРСД "Арешник" из района полигона Капустин Яр.

К счастью, запуск "Орешника" не подтвердился. Скорее всего вооруженные силы страны-агрессора отрабатывали другие испытания на полигоне.

В то же время военкор Андрей Цаплиенко сообщал, что с 16 до 19 февраля российская армия будет проводить военные учения. Поэтому сигналов тревоги из-за возможной угрозы применения "Орешника" может стать больше.

Призываем вас быть внимательными к своей безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги в вашем регионе.

Стоит также отметить, что БРСД "Орешник" возможно обнаружить только на завершающем этапе траектории – когда ракета уже непосредственно приближается к цели. Ориентировочная максимальная дальность полета этой ракеты составляет до 5 500 километров, минимальная – около 700 километров. Она оснащена боевой частью из 36 поражающих элементов.

Какими были предыдущие применения "Орешника" по Украине?