Там розміщені тисячі тонн російських ракет, артилерійських снарядів, вибухівки, авіаційних бомб. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атаку здійснили ракетами.

"Це ракетно-артилерійське управління. Там тисячі тонн ракет, артилерійських снарядів, вибухівки, авіаційних бомб. Це досить серйозний ГРАУ. Нам було важливо до нього дістати. Декілька сотень кілометрів. Безпілотники не могли цього зробити. Найімовірніше, це відпрацювали ракети", – сказав він.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що ракети "Фламінго" атакували великий арсенал ГРАУ міноборони Росії поблизу населеного пункту Котлубань у Волгоградській області. Там зафіксували потужні вибухи та вторинну детонацію, а масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Яке завдання наших бійців?

Роман Світан розповів, що окупанти використовують цей арсенал у Котлубані як транзитний склад. Там частина боєприпасів лежить на поверхні. Ворог використовує логістичний ланцюжок розвантаження.

Добре відпрацювали. Думаю, що все-таки відпрацювали ракетами. Тому що та кількість уражень, той час детонацій, який досі йде, говорить про те, що уражені саме підземні російські бункери,

– підкреслив військовий експерт.

За останні кілька днів українські захисники відпрацювали по Капустиному Яру. Потім був удар по Волгоградському НПЗ. Зараз була атака по Котлубані. Найімовірніше, наші бійці пробили коридор через щільну російську ППО. Далі виконується завдання щодо знищення.

Що відомо про цю атаку?