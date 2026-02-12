Там размещены тысячи тонн российских ракет, артиллерийских снарядов, взрывчатки, авиационных бомб. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил 24 Каналу, что атаку осуществили ракетами.

Читайте также Как "Фламинго" запускали по россиянам: в сети показали эксклюзивные кадры

"Это ракетно-артиллерийское управление. Там тысячи тонн ракет, артиллерийских снарядов, взрывчатки, авиационных бомб. Это достаточно серьезный ГРАУ. Нам было важно до него добраться. Несколько сотен километров. Беспилотники не могли этого сделать. Скорее всего, это отработали ракеты", – сказал он.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что ракеты "Фламинго" атаковали большой арсенал ГРАУ минобороны России вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области. Там зафиксировали мощные взрывы и вторичную детонацию, а масштабы разрушений пока уточняются.

Какова задача наших бойцов?

Роман Свитан рассказал, что оккупанты используют этот арсенал в Котлубане как транзитный склад. Там часть боеприпасов лежит на поверхности. Враг использует логистическую цепочку разгрузки.

Хорошо отработали. Думаю, что все-таки отработали ракетами. Потому что то количество поражений, то время детонаций, которое до сих пор идет, говорит о том, что поражены именно подземные российские бункеры,

– подчеркнул военный эксперт.

За последние несколько дней украинские защитники отработали по Капустиному Яру. Затем был удар по Волгоградскому НПЗ. Сейчас была атака по Котлубани. Вероятнее всего, наши бойцы пробили коридор через плотную российскую ПВО. Далее выполняется задача по уничтожению.

Что известно об этой атаке?