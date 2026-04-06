Украина и страны Европы в основном полагаются на систему Patriot для сбивания баллистических ракет. Об этом сообщили в Reuters.

Ракеты для системы Patriot стали менее доступными из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, единственную в ЕС систему ПРО производят в достаточно ограниченном количестве.

Для сбивания одной баллистической ракеты может понадобиться около 3 ракет от Patriot, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

Если нам удастся уменьшить стоимость до 1 миллиона долларов, это станет "настоящей революцией" в системах ПВО. Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года,

– заявил Штилерман.

Он добавил, что Fire Point сейчас находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет, а FP-7, с дальностью полета около 300 километров, получит свое первое военное развертывание "в ближайшее время".

В издании отметили, что план Fire Point на 2027 год довольно амбициозный. Разработка такой системы, кроме потребностей Украины, может заинтересовать и другие правительства, даже если будет чуть менее эффективной, чем Patriot.

