Україна та країни Європи в основному покладаються на систему Patriot для збиття балістичних ракет. Про це повідомили в Reuters.
Ракети для системи Patriot стали менш доступними через загострення ситуації на Близькому Сході, єдину в ЄС систему ПРО виробляють у досить обмеженій кількості.
Для збиття однієї балістичної ракети може знадобитися близько 3 ракет від Patriot, кожна з яких коштує декілька мільйонів доларів.
Якщо нам вдасться зменшити вартість до 1 мільйона доларів, це стане "справжньою революцією" у системах ППО. Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року,
– заявив Штілерман.
Він додав, що Fire Point зараз перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет, а FP-7, з дальністю польоту близько 300 кілометрів, отримає своє перше військове розгортання "найближчим часом".
У виданні зазначили, що план Fire Point на 2027 рік доволі амбітний. Розробка такої системи, крім потреб України, може зацікавити й інші уряди, навіть якщо буде трохи менш ефективною за Patriot.
Що ще відомо про українську зброю?
Штілерман заявив, що компанія Fire Point планує створити балістичну ракету з дальністю 850 кілометрів до середини 2026 року. Він додав, що ці ракети буде важко збити, навіть для систем ППО, таких як Patriot.
Fire Point розробила нові балістичні ракети FP-7, які є аналогом ATACMS, але вдвічі дешевші. Ця балістика здатна летіти на відстань до 300 кілометрів, вже відбулось її випробування.
Компанія Fire Point розробляє балістичну ракету FP-9, здатну долетіти до Москви з дальністю 850 кілометрів та бойовою частиною 800 кілограмів. За словами Дениса Штілермана, Україна планує виробляти 20 – 30 таких ракет одночасно.