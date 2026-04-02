Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Чи зможе нова українська балістика FP-9 дістатись Москви?

Штілерман зауважив, що нині Україна освоїла повний цикл виробництва балістичної ракети. Ба більше, усі деталі для виробництва – українські, за виключенням лише однієї.

Водночас головний розробник збройової компанії розповів, що українська балістична ракета FP-7, яка здатна долати 300 кілометрів та нести до 250 кілограмів бойової частини, наразі може коштувати до 500 тисяч доларів.

Також він зауважив, що розробка FP-9 майже завершена, однак вартість наразі не визначено.

Дев'ятка (FP-9 – 24 Канал) – не знаю, подивимося. Зараз ми її зробимо, запустимо, зрозуміємо, бо це було гладко на папері, та забули про яри. Зараз у нас по дев'ятці (FP-9 – 24 Канал) все готово, окрім двигуна. Двигун зараз пропалимо, побачимо, буде зрозумілим ціноутворення,

– уточнив конструктор.

За словами Штілермана, ракета FP-9 може бути готова вже до середини 2026 року та здатна долетіти до Москви. Він зазначив, що Україна планує запускати у виробництво одночасно по 20 – 30 таких ракет, і, на його думку, всі вони можуть досягнути цілі.

"Я не знаю, я думаю, щонайменше чверть, а, можливо, і жодної не перехоплять",

– сказав Штілерман.

Конструктор зазначив, що росіяни поки не вміють збивати балістичні ракети, оскільки у них немає досвіду.

У них ще не було перехоплення балістики, вони ніколи цього не робили, їм нема на чому навчитись… Вони колись навчаться перехоплювати балістику, але це буде колись. Перші (ракети – 24 Канал) мають зайти просто як діти до школи,

– сказав Штілерман, додавши, що нинішні удари по території Росії показують реальні можливості України.

Також він наголосив, що Україна має завдавати ударів по місцях, де це буде найбільш відчутно. Для ефективного впливу на Росію варто зосередитись на Москві, оскільки країна централізована, а інші регіони, як-от Бєлгород, Калуга, Рязань чи Тула, майже не впливають на настрій та реакцію влади, – каже Штілерман. Він також нагадав про концентрацію ключових об'єктів у столиці, зокрема Генштаб, Міноборони та великі промислові підприємства.

Важливо! Розробники припускають, що лише ці балістичні ракети зможуть прорвати багаторівневу протиповітряну оборону Москви, оскільки мають надзвичайно високу швидкість – понад 1200 метрів за секунду.

Що відомо про українські балістичні ракети?