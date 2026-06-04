Про це йдеться в традиційному звіті британської розвідки в соцмережі Х (колишній твітер).

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Чому в Росії падають КАБи?

У Великій Британії нагадали дані російського опозиційного видання ASTRA про те, що з початку року на територію Росії і окупованих територій впало 25 КАБів. У 2025 році було 143 таких випадки, а у 2024 році – 165.

Ба більше, внаслідок цих дій є загиблі. 16 травня 2026 року КАБ впустили в селі Дубове Бєлгородської області Росії, загинула людина.

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Російські ВПС наразі здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, в середньому від 180 до 250 пусків плануючих боєприпасів на день залежно від погоди. Ці випадки демонструють постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по цілях. Такі помилки мають руйнівні та смертельні наслідки для російського населення,

– підкреслили британці.

Розвідники вважають, що техніки погано озброюють літаки перед вильотом, а самі пілоти погано виконують свої завдання. І це, імовірно, пов'язано з утомою екіпажів. А ще свідчить про недостатню військову підготовку.