Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, додавши, що літаки могли розбиратися на компоненти для літаючих Ту-95МС, які активно експлуатуються росіянами для завдання ударів по Україні.

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Атака на аеродром Таганрог-Південний: чим для Росії цінні Ту-142?

Ту-142 – це базова модель, з якої створювався літак Ту-95МС. Авіація має подовжений фюзеляж і посилене крило, що дозволило обладнати ці літаки ракетами Х-55, Х-101.

Відповідно, розуміємо, що втрата умовно 8 двигунів, лонжеронів, інших важливих елементів, які можуть бути використані для ремонту наявних літаків, суттєво впливають на можливість працювати далі. Тим паче після операції "Павутина", коли Росія втратила велику кількість стратегічної авіації,

– озвучив Храпчинський.

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Атаки українських дронів по Росії тривають: дивіться відео

Авіаційний експерт пояснив, що Росія зараз шукає запчастини до літаків. Він також зауважив на тому, що більшість з них вже втрачають свої технічні можливості. Відповідно, ресурс зменшується, а самостійно росіяни комплектуючі для Ту-95МС не виготовляють.

Тому в них є потреба у відновленні чи розбиранні таких літаків (Ту-142), аби отримувати необхідні комплектуючі: двигун, вузлові агрегати. Вони ідентичні. Ці літаки ймовірніше планували для розбору, щоб забезпечити деталями Ту-95МС,

– вважає Храпчинський.

Підсумовуючи, авіаексперт вказав на те, що літаки, які були атаковані СОУ, базувались у Таганрозі на території аеродрому, який є базою для авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва. Він є один з основних центрів ремонту й обслуговування спеціальної авіації Росії.

Про наслідки атаки й характеристики Ту-142

Внаслідок атаки українських БпЛА був знищений літак дальнього радіозв'язку Ту-142МР і протичовновий Ту-142МК, ще один Ту-142МР залишився неушкодженим. На території аеродрому розміщені також літаки А-50 і А-100, які зазнали пошкоджень раніше.

Військовий портал Defence Express вказав на рідкісність Ту-142, адже виготовляти ці борти Росія давно припинила. Цей протичовновий літак радянських часів ВМФ Росії застосовував для проведення розвідки. Він займався відстеженням підводних човнів на значній відстані, патрулювання міг здійснювати протягом 17 годин.

Серійне виробництво цього типу авіації продовжувалось до кінця 1992 року. Було виготовлено орієнтовно 100 таких літаків. Вони зокрема передбачали радари, гідроакустичні буї, могли нести торпеди й бомби.