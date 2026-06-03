Об этом в эфире 24 Канала отметил авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, добавив, что самолеты могли разбираться на компоненты для летающих Ту-95МС, которые активно эксплуатируются россиянами для нанесения ударов по Украине.

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Атака на аэродром Таганрог-Южный: чем для России ценны Ту-142?

Ту-142 – это базовая модель, из которой создавался самолет Ту-95МС. Авиация имеет удлиненный фюзеляж и усиленное крыло, что позволило оборудовать эти самолеты ракетами Х-55, Х-101.

Соответственно, понимаем, что потеря условно 8 двигателей, лонжеронов, других важных элементов, которые могут быть использованы для ремонта имеющихся самолетов, существенно влияют на возможность работать дальше. Тем более после операции "Паутина", когда Россия потеряла большое количество стратегической авиации,

– озвучил Храпчинский.

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Атаки украинских дронов по России продолжаются: смотрите видео

Авиационный эксперт объяснил, что Россия сейчас ищет запчасти к самолетам. Он также отметил на том, что большинство из них уже теряют свои технические возможности. Соответственно, ресурс уменьшается, а самостоятельно россияне комплектующие для Ту-95МС не изготавливают.

Поэтому у них есть потребность в восстановлении или разборке таких самолетов (Ту-142), чтобы получать необходимые комплектующие: двигатель, узловые агрегаты. Они идентичны. Эти самолеты вероятнее планировали для разбора, чтобы обеспечить деталями Ту-95МС,

– считает Храпчинский.

Подытоживая, авиаэксперт указал на то, что самолеты, которые были атакованы СОУ, базировались в Таганроге на территории аэродрома, который является базой для авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Он является один из основных центров ремонта и обслуживания специальной авиации России.

О последствиях атаки и характеристиках Ту-142

В результате атаки украинских БпЛА был уничтожен самолет дальней радиосвязи Ту-142МР и противолодочный Ту-142МК, еще один Ту-142МР остался неповрежденным. На территории аэродрома размещены также самолеты А-50 и А-100, которые получили повреждения ранее.

Военный портал Defence Express указал на редкость Ту-142, ведь изготавливать эти борта Россия давно прекратила. Этот противолодочный самолет советских времен ВМФ России применял для проведения разведки. Он занимался отслеживанием подводных лодок на значительном расстоянии, патрулирование мог осуществлять в течение 17 часов.

Серийное производство этого типа авиации продолжалось до конца 1992 года. Было изготовлено ориентировочно 100 таких самолетов. Они в частности предусматривали радары, гидроакустические буи, могли нести торпеды и бомбы.