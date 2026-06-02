Про це повідомляє AviVector.

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Що відомо про знищені ворожі літаки?

Аналітики AviVector оприлюднили кадри аеродрому, отримані 1 червня після атаки. На фото можна побачити знищений літак дальнього радіозв’язку Ту-142МР та протичовновий літак Ту-142МК, які перебували на території аеропорту.

Обидва тривалий час були на зберіганні та не використовувалися повітряно-космічними силами Росії. Проте супутникові знімки підтвердили, що ще один Ту-142МР лишився неушкодженим.

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Також на території летовища залишаються два літаки А-50 та А-100, які раніше були пошкоджені.

Що відомо про наслідки українського удару?

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді розповів, що вдалось уразити два літаки Ту-142 під час масованого удару по Таганрогу. Він розповів, що були уражені також й інші цілі, серед яких ОТРК "Іскандер".

Ту-142 — російський далекомагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95.