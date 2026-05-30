Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді розкрив наслідки масованого удару по Таганрогу.

Які об'єкти були знищені під час атаки на Таганрог?

Так, уночі під ударом опинився військовий аеродром. На ньому було уражено два літаки Ту-142.

Ту-142 – дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника.

Також на околицях Таганрога на пусковій позиції було знищено ОТРК "Іскандер". Це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет "земля – земля".

"Мадяр" натякнув, що були уражені також й інші цілі, зокрема на воді.

Нагадаємо, що безпілотники вночі масовано атакували Таганрог у Ростовській області Росії, де пролунали вибухи й виникли загоряння в різних районах, зокрема поблизу порту та авіаційного заводу. Місцева влада заявила про роботу ППО та нібито збиття близько 50 дронів у регіоні.