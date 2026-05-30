Вибухи пролунали близько 3 ранку. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Що відомо про пожежу на нафтобазі у Феодосії?

За інформацією аналітиків, на території морського нафтоналивного термінала зафіксовано два потужних осередки займання.



Осередки займання у Криму / "Кримський вітер"

Місцеві телеграм-канали повідомляли про загрозу безпілотників для міста. Згодом стало відомо про два вибухи, які пролунали близько 03:20 та 03:33. Внаслідок пожежі утворився густий шлейф диму, який простягнувся приблизно на 9,5 кілометра у бік моря.



Дані із супутника, які свідчать про пожежу на нафтоналивному терміналі в Феодосії / "Кримський вітер"



Пожежа у Феодосії після влучання / Фото "Кримський вітер"

Це вже не перший інцидент на цьому об'єкті. Раніше морський нафтоналивний термінал у Феодосії зазнав атаки 8 квітня, після чого там також виникла масштабна пожежа.

Примітно, що напередодні російська окупаційна влада оголосила про закриття на ремонт дороги, яка проходить поруч із нафтобазою. Причини нової пожежі офіційно не коментувалися.

До слова, нафтотермінал у Феодосії є найбільшим об'єктом для зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної війни він набув важливого значення для забезпечення російських військ паливом, через що неодноразово ставав ціллю ударів Сил оборони України.

Нагадаємо, що об'єкти росіян в окупованому Криму не вперше стають ціллю України за останній час. Так, у ніч на 27 травня в тимчасово окупованому Севастополі після атаки сталася пожежа в будівлі штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. За попередньою інформацією, вогонь завдав об'єкту значних пошкоджень, і він міг вигоріти майже повністю.

Ще раніше, 17 травня, українські сили завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. За наявною інформацією, пошкоджень зазнали комплекс керування безпілотниками "Оріон", наземна станція управління БпЛА "Форпост", пункт передачі даних між землею та повітрям, диспетчерська вежа, а також один з ангарів аеродрому.