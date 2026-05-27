Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер".

У якому стані штаб ВПС Чорноморського флоту Росії у Севастополі?

"Кримський вітер" пише, що штаб авіації Чорноморського флоту Росії на вулиці Гоголя у Севастополі нібито вигорів майже повністю, лише у підвалі вікна цілі, але у сажі.

У будівлі, в якій розташований вхід до штабу, нібито вибиті лише вікна. За даними місцевих, на місці перебуває багато російських військових, периметр біля штабу перекритий.

Супутниковий знімок будівлі штабу авіації ЧФ окупантів / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Також там стояв військовий позашляховик "Тигр" та машини швидкої допомоги, і було розгорнуто супутникову антену. На подвір'ї самого штабу в авто "Урал" складали чорні великі мішки, а також речі або документи, ймовірно, тих, хто був у будівлі на момент влучення.

Згодом "Кримський вітер" оприлюднив фото із наслідками атаки по штабу ВПС окупантів у тимчасово окупованому Севастополі. Сам приліт, попередньо, ракети був приблизно о 05:50.



Наслідки атаки на будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту Росії у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Нагадаємо, вночі проти 27 травня у Криму лунали гучні вибухи, зокрема в Сімферополі та Севастополі. Місцеві телеграм-канали писали, що Сили оборони атакували крилатими ракетами Storm Shadow штаб ВПС Чорноморського флоту Росії.

Згодом так званий окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв показав пошкоджену "внаслідок ракетного удару" будівлю управління Центрального банку Росії. Внаслідок атаки нібито є двоє постраждалих.