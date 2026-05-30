До росіян повертається війна разом з дронами, які запускають бійці Головного управління розвідки. Мало не щодня у Росії палають порти, нафтопереробні заводи та інші обʼєкти. За усіми цими вибуховими новинами стоїть кропітка робота команди досвідчених бійців.

Усе починається з детального планування та ретельного аналізу усього того, що може згодитися або стати викликом для далекобійних дронів "Лютого" і "Пекла". Детально про підготовку, реалізацію та разючі наслідки українських дипстрайків по території Росії розповіли 24 Каналу бійці групи далекобійних дронів ГУР МО. Про це – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Влаштовуємо засади біля аеропортів: у Fire Point розповіли, як Україна використовує нову тактику

Як відбувається планування далекобійних ударів?

Ударний дрон "Лютий" – це фактично основоположник українських дипстрайків. Адже це перший дрон, який почав постійно літати за 1000 кілометрів. Нині українські БпЛА літають вже і за 3500 кілометрів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Тобто будь-яка територія Росії аж до Уралу для нас досяжна", – наголосив керівник групи далекобійних дронів ГУР "Вектор".

Також Україна має на озброєнні реактивні дрони, які вже відомі на ринку війни. Вони зарекомендували себе досить добре. Вони практично виконують роль повноцінних крилатих ракет. На жаль, Україна не отримує від партнерів багато ракет, але, з іншого боку, вже сама може багато чого робити. Ще два – три роки тому запуск декількох десятків БпЛА був щастям, а зараз їх вдається запускати сотнями.

"Ми також використовуємо дрони-приманки, які без бойової частини. Постійно комбінуємо. Немає жодної місії, яка повторюється. Усе нове, що розробляється та виробляється, ми тестуємо для подальшого масштабування в інших підрозділах української армії", – додав "Вектор".

Бійці ГУР розкрили секрети підготовки до ударів по Росії: дивіться відео

Боєць ГУР із позивним "Сем" поділився, що робота таких, як він, полягає в тому, щоб правильно спланувати місію, завантажити її в бортову систему, після чого дрон виконає політ і вразить ціль відповідно до заданого плану. Відбувається аналіз стану противника, його систем ППО, цілей. Тобто розробляється тактичне завдання, далі вже розв'язується технічне питання щодо того тактичного завдання, яке поставив і затвердив старший начальник.

До речі! 29 травня у Росії вперше від початку повномасштабної війни оголосили повітряну тривогу на всій території Уралу. Сирени пролунали в регіонах, що розташовані більш ніж за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Що особливого в новітніх українських дронах?

"Новітня розробка дрон "Пекло" працює, як ракета. Зараз я займаюся налаштуванням антени, яка особливо вразлива до ворожої ППО. Також у цей дрон ще закладемо бойову частину, яка радуватиме наших ворогів", – розповів військовий ГУР із позивним "Логіст".

Дрон "Пекло" летить дуже швидко й далеко – 700 – 1000 кілометрів за годину. Відстань до Москви 800 кілометрів, тож дістаємо. Ця ракета-дрон дуже високоточна.

Якщо влучає, то точно в ціль. Навіть можемо залетіти у вікно якогось приміщення та наробити біди всім кому треба,

– зазначив "Логіст".

Дрон "Лютий" летить 1500 – 1700 кілометрів залежно від вітру. Має бойову частину від 50 до 70 кілограмів.

Які головні досягнення від ударів вглиб Росії?

Боєць ГУР з позивним "Сем" розповів, що спочатку у ворога був дуже високий потенціал протиповітряного захисту. Насамперед сьогодні дуже розвинута радіоелектронна боротьба, а також системи ППО. "Панцир", "Тор" – це основні засоби, які протидіють БпЛА.

Росіяни беруть приклад з українських Сил оборони й використовують свою авіацію. Один із чинників, який дуже шкодить росіянам, але наші бійці вдало використовують його, – велика територія. Що далі до Урала, то менша щільність населення, аеродромів, авіації.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, у березні 2026 року Сили оборони України застосували проти Росії більше ударних дронів, ніж російська армія використала для атак на Україну.

"Ворог, як і ми, на жаль, теж вчиться. Але ми завжди попереду на один крок. Завжди моделюємо різні варіанти – що противник може зробити, а що ми. Граємося з налаштуванням цих засобів. Ми попереду ворога, тому що завжди робимо щось нове", – сказав боєць ГУР "Логіст".

Завдяки не тільки дипстрайкам, а й мідлстрайкам, а також завдяки роботі підрозділів, які перебувають на лінії фронту, Сили оборони вже змогли багато чого вибити на російській території.

До того ж зараз росіянам стає дедалі складніше, оскільки Україна має все більше дронів. Водночас ворог не може з такою швидкістю масштабувати свої системи ППО чи РЕБ.

Ми бачимо, що вони щось відтягують до Москви, потім тягнуть до Петербурга, потім ще кудись перекидають. Два роки тому нам було складніше, адже Україна мала менше дронів, а в росіян була ешелонована протиповітряна оборона. Зараз ця ешелонованість порушена: є великі вікна й коридори, куди сотні наших пташок летять і успішно вражають цілі,

– запевнив керівник групи далекобійних дронів.

На цьому тлі в Росії зʼявляється дедалі більше свідомих громадян, що розуміють, що Кремль точно програє цю війну, яку несправедливо розв'язав. Навіть збільшується кількість людей, які виявляють бажання допомогти українській розвідці зйомкою чи інформацією.

До теми "Путіну доведеться це зробити": чому ППО більше не рятує Росію від атак та якими будуть наслідки

"Тішить, що все ж таки до росіян приходить розуміння. Коли війна десь далеко, то можна фантазувати, ходити на паради, а зараз ми щасливі з того, що вперше з 1945 року Росія не мала параду, зокрема через дипстрайки", – поділився "Вектор".

Боєць ГУР "Логіст" додав, що це гордість. Ми повинні це зробити, робимо і маємо результат – це найголовніше.