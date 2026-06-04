Об этом говорится в традиционном отчете британской разведки в соцсети Х (бывший твитер).

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Почему в России падают КАБы?

В Великобритании напомнили данные российского оппозиционного издания ASTRA о том, что с начала года на территорию России и оккупированных территорий упало 25 КАБов. В 2025 году было 143 таких случая, а в 2024 году – 165.

Более того, в результате этих действий есть погибшие. 16 мая 2026 года КАБ впустили в селе Дубовое Белгородской области России, погиб человек.

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Российские ВВС сейчас осуществляют более 200 боевых вылетов в день против Украины, в среднем от 180 до 250 пусков планирующих боеприпасов в день в зависимости от погоды. Эти случаи демонстрируют постоянные ошибки в способности России успешно применять свои боеприпасы по целям. Такие ошибки имеют разрушительные и смертельные последствия для российского населения,

– подчеркнули британцы.

Разведчики считают, что техники плохо вооружают самолеты перед вылетом, а сами пилоты плохо выполняют свои задачи. И это, вероятно, связано с усталостью экипажей. А еще свидетельствует о недостаточной военной подготовке.