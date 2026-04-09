Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин рассказал 24 Каналу, что эти слова главы оборонного концерна на самом деле являются признанием для украинских производителей дронов. Он объяснил, как нужно интерпретировать слова Паппергера.

Почему глава Rheinmetall пренебрежительно отреагировал на украинских производителей БпЛА?

"Для меня это лучшее, что могло произойти. Это маркер того, что мы идем тем путем, которым нужно идти", – подчеркнул Зарубин.

На эту тему, продолжил он, есть очень интересная книга, которая будет полезна всем производителям и инноваторам, – "Дилемма инноватора". В ней очень четко описана похожая ситуация, когда гиганты проигрывают маленьким компаниям, менее технологичным решением, но которые масштабируются с невероятной скоростью.

Обратите внимание! Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что ценность украинской инновации – не в технологичности как таковой, а в сокращении угрозы и скорости создания решений для противодействия. Также эти решения базируются на доступных технологиях, потому что произошла демократизация технологий.

Он отметил, что "Rheinmetall зависит от китайской хлопковой целлюлозы примерно на 70%", поэтому это проблема не только Украины, а всего мира, который сейчас зависит от Китая. В то же время относительно украинских технологий, то наши производители используются камеры, но программное обеспечение, системы наведения, захвата целей – разрабатывают самостоятельно. Соответственно, говорить, что технологий нет, по его мнению, – неправильно.

"Мы сегодня самая инновационная, эффективная армия в мире. Так же как и производственный сектор Military Tech. Крупные компании, как, например, Rheinmetall, будут или игнорировать этот рынок, или критиковать его. И то, и другое хорошо. Нам нужно идти своим путем и завоевывать первенство", – заметил соучредитель украинской технологической компании.

Также он объяснил реплику Паппергера относительно "украинских домохозяек" – на самом деле это не попытка унизить украинских производителей дронов.

Он просто хотел сказать, что это не технологично. У Паппергера очень технологичное оружие: танки, ракеты. Они очень дорогие, и ему вообще невыгодно заниматься такими маленькими дронами, как это делаем мы. Однако эти маленькие дроны просто "заберут" рынок,

– объяснил Валерий Зарубин.

Он добавил, что это один из первых маячков, что крупные производители чувствуют угрозу маленьких дронов, которые собраны "домохозяйками". Зарубин напомнил, что когда-то речь шла о том, что на каждой кухне в Украине будет собираться дрон. Так вот "домохозяйки" сегодня выигрывают или, как минимум, не проигрывают войну.

Какая реакция на заявление главы Rheinmetall?