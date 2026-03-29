Один из ведущих украинских производителей дронов Skyfall отреагировал на заявление гендиректора Rheinmetall в разговоре с журналистом Саймоном Шустером.

Как в Украине ответили гендиректору Rheinmetall, который раскритиковал наши дроны?

Если дрон, сделанный украинскими "домохозяйками", способен уничтожать танки и артиллерию... кажется, теперь официально наступила эра "домохозяек",

– такой была реакция Skyfall на критику со стороны Rheinmetall.

Напомним, что гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с журналистом The Atlantic выразил скепсис относительно украинских дронов и резко обесценил их производителей.

Он заявил, что украинские беспилотники не являются настоящей технологической инновацией, назвав их "просто игрой в Lego". Их, мол, нельзя сравнить с разработками крупных западных оборонных компаний, таких как Rheinmetall, Lockheed Martin или General Dynamics.

Отдельно Паппергер вспомнил украинских производителей дронов, в частности компании, которые создают боевые беспилотники и ракеты. В этом контексте он позволил себе пренебрежительное выражение, назвав их "украинскими домохозяйками", которые якобы собирают детали для дронов в домашних условиях, используя 3D-принтеры.

Его заявление прозвучало после обсуждения того, что украинские дроны активно уничтожают бронетехнику – ключевой сегмент бизнеса Rheinmetall.

Паппергер выразил сомнение, что Украина сможет экспортировать свои дроны в страны НАТО, объясняя это сложными процедурными требованиями, в частности необходимостью получения лицензий и согласований в рамках Альянса и европейских регуляторных систем.

