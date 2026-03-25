Реактивные "Шахеды" поразили осуществили экипажи "ТИТАН" 20-й ОБрБпС К2 и "БЕТМЕН" 15 БРОП НГУ "Кара-Даг" во время отражения воздушной атаки. Об этом сообщает 24 Канал.
К теме Shahed-136, "Герань" и реактивный "Шахед": что надо знать о массовом российском дроне-камикадзе
Как сбивали реактивные "Шахеды"?
Экипажи работали в определенных районах, отражая воздушную атаку в небе над Украиной.
Сбивание вражеских реактивных "Шахедов": смотрите видео
Интересно! Авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, отмечает, что Украина имеет ряд эффективных средств, которые помогают противодействовать таким угрозам, как массированные атаки ударными беспилотниками. Это является ключевым элементом, в котором нуждаются сейчас страны Ближнего Востока и некоторые государства Европы. Среди них – дроны-перехватчики.
Это ресурс, который помогает существенно удешевить и нарастить количество средств противодействия, говорит эксперт.
На кадрах видно, как украинские воины мастерски выводят перехватчик на цель, догоняют вражеский дрон и поражают его в воздухе. Операторы демонстрируют точную работу и высокий уровень подготовки,
– прокомментировали в SkyFall.
Какие характеристики перехватчика P1-SUN?
- P1-SUN – украинский дрон-перехватчик разработки и производства компании SkyFall, предназначен для уничтожения в частности ударных БпЛА типа "Шахед".
- P1-SUN развивает скорость до 310 километров в час и способен работать на расстоянии до 33 километров и на высоте до 9000 метров. Время пребывания в воздухе составляет до 17 минут. Перехватчик оснащается боевой частью массой до 800 граммов, что позволяет эффективно поражать воздушные цели.
- Также P1-SUN имеет собственную систему управления, которая обеспечивает дистанционное управление. Оператор может управлять дроном из любой точки мира.
- Стоимость одного перехватчика P1-SUN составляет чуть более 1000 долларов.