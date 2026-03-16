Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что Украина имеет ряд эффективных средств, которые помогают противодействовать таким угрозам, как массированные атаки ударными беспилотниками. Это является ключевым элементом, в котором нуждаются сейчас страны Ближнего Востока и некоторые государства Европы.

Как Украина могла бы сотрудничать в военной сфере со странами Ближнего Востока?

Храпчинский отметил, что дроны-перехватчики – это ресурс, который помогает существенно удешевить и нарастить количество средств противодействия. Зато нужно не забывать и о средствах электронной борьбы, о различных сенсорах и детекторах, которые помогают выявлять "Шахеды" и противодействовать им.

Украина, по его словам, имеет опыт, который позволяет нам эффективно работать против этой угрозы с учетом того количества дронов, которая запускается со стороны врага.

Это то, чего хотят на Ближнем Востоке, потому что миллионными ракетами сбивать, например, дроны – это дорогое удовольствие. Западные образцы вооружения технологически выигрывают, но они проигрывают математически, ведь, когда, условно, идет запуск во время массированных обстрелов 300 – 600 дронов ударного типа, их сложно обнаружить, им сложно противодействовать. Поэтому и нужно большое количество дешевых средств,

– подчеркнул авиаэксперт.

В этом случае речь идет о той математической формуле, которая благодаря дешевизне средств, позволяет нам качественно работать. Более того, Украина имеет определенные способности, которые, по его мнению, позволяют отводить ударные беспилотники через подавление каналов навигации, межсвязи. Это позволяет нам выводить дроны из ключевых мест и отрабатывать уже вне городов.

В то же время Владимир Зеленский заявляет, что более 10 стран обратились к Украине относительно получения наших дронов-перехватчиков для войны на Ближнем Востоке. И это, как отметил офицер Воздушных сил в резерве, прекрасная перспектива для Украины, если ею правильно воспользоваться.

К слову. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина, помогая странам Ближнего Востока защититься от иранских дронов, может получить взамен от них инвестиции в украинские предприятия. Украина в течение месяца могла бы производить "несколько сотен тысяч дронов", часть из них шла бы на экспорт, а остальные останутся в нашей стране.

"Нашей стране нужны ракеты-интерцепторы для систем Patriot, больше систем противовоздушной обороны, средства для противоракетной защиты вроде THAAD или Arrow, которых нет в Украине. И страны Ближнего Востока могли бы присоединиться к программе PURL, и это бы позволило закупить эти системы для Украины", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Также нужно взаимное сотрудничество по противодействию треугольнику, оси зла – Россия, Иран, Северная Корея, который управляется Китаем. Эти страны надо остановить, а для этого необходимо объединить усилия и распределить ресурсы. Если будем производить по 1000 дронов-перехватчиков, то сможем обеспечивать и ими и себя, и страны-партнеров. И взамен получать вооружение, которое нам нужно, ракеты-интерцепторы, дальнобойные средства, баллистическое вооружение.

Страны Ближнего Востока проявляют интерес к украинским дронам: что известно?

Украина в противодействии массированным атакам дронов сделала ставку на доступные решения, в частности, на дроны-перехватчики. Сейчас США, Израиль и страны Персидского залива изучают украинские дроны-перехватчики, ища именно такие бюджетные средства противодействия большому количеству вражеских БпЛА.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина получила немало обращений о помощи в борьбе с дронами. Потому что война "превратила Украину в уникальную "экосистему" для тестирования новых беспилотных технологий" на поле боя. Марко Кушнир, представитель General Cherry, заявил, что в компанию обращались частные организации и правительства стран Ближнего Востока по поводу помощи. Она может предусматривать не только поставки дронов, но и обеспечение аккумуляторами, техобслуживания и передачу практического опыта их применения.