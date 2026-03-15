Об этом Зеленский сказал в эфире CNN.
Что говорит Зеленский о помощи США?
На вопрос журналиста Зеленский отметил, что не знает наверняка, как Трамп относится к нему, но, по его словам, украинские дроны-перехватчики нужны США.
Трамп заявляет, что нехватка оружия США связана с тем, что Джо Байден давал Украине слишком много оружия.
Зеленский прокомментировал это и подчеркнул, что дроны-перехватчики – украинская технология, и США не давали ни одного такого дрона.
Если мы говорим, как закрыть небо, то мы дали то, что у нас есть, чего нет в США, или у наших европейских партнеров,
– объяснил Зеленский относительно украинского предложения с дронами-перехватчиками.
Президент Украины заявил, что страны Ближнего Востока имеют больше ракет Patriot, чем получала Украина от США и Европы на протяжении всего периода войны с Россией.
Причина дефицита, по его словам, в том, что страны Персидского залива используют слишком много ракет против дешевых дронов Ирана.
Зеленский ответил, будет ли дефицит ракет к Patriot из-за войны на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война на Ближнем Востоке может создать дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 к Patriot.
Ракеты PAC-3 являются одним из ключевых элементов защиты украинского неба. Они способны перехватывать российскую баллистику – "Искандеры", гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы".