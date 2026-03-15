Об этом Зеленский сказал в эфире CNN.

Что говорит Зеленский о помощи США?

На вопрос журналиста Зеленский отметил, что не знает наверняка, как Трамп относится к нему, но, по его словам, украинские дроны-перехватчики нужны США.

Трамп заявляет, что нехватка оружия США связана с тем, что Джо Байден давал Украине слишком много оружия.

Зеленский прокомментировал это и подчеркнул, что дроны-перехватчики – украинская технология, и США не давали ни одного такого дрона.

Если мы говорим, как закрыть небо, то мы дали то, что у нас есть, чего нет в США, или у наших европейских партнеров,

– объяснил Зеленский относительно украинского предложения с дронами-перехватчиками.

Президент Украины заявил, что страны Ближнего Востока имеют больше ракет Patriot, чем получала Украина от США и Европы на протяжении всего периода войны с Россией.

Причина дефицита, по его словам, в том, что страны Персидского залива используют слишком много ракет против дешевых дронов Ирана.

Зеленский ответил, будет ли дефицит ракет к Patriot из-за войны на Ближнем Востоке