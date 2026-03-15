Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о весенней наступательной кампании врага?

Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже на полную. Хотя и пауз больших у "русских" нет – изменилась война,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-то наступательных действий. Но уже все изменилось.

Президент отметил, что весенняя кампания россиян "утонула в этой весне". Так, оккупанты не проводят масштабной операции, но пытаются действовать на разных частях фронта тактикой проникновения и постоянными штурмами.

Кроме того, украинский глава подчеркнул, что пока на Сумщине и Черниговщине нет российских сил, поскольку "они оттуда перебросили всех на Донбасс, а затем с Донбасса на Гуляйполе, на юг".

"Сырский докладывал, что они (россияне – 24 Канал) сейчас формируют 110 тысяч (российских военных – 24 Канал). У них каждый год план – 400 тысяч. Наш план – чтобы не менее 400 тысяч у них было уничтожено за год. Если так будет, то им придется принимать другие решения", – резюмировал Зеленский.

Кстати, офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, заметил в эфире 24 Канала, что врагу в полосе обороны бригады "Рубеж" весной точно будет веселее. По словам военного, это можно будет увидеть из большого количества видео с уничтоженной техникой и личным составом противника.

