Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о весенней наступательной кампании врага?
Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже на полную. Хотя и пауз больших у "русских" нет – изменилась война,
– сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что в первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-то наступательных действий. Но уже все изменилось.
Президент отметил, что весенняя кампания россиян "утонула в этой весне". Так, оккупанты не проводят масштабной операции, но пытаются действовать на разных частях фронта тактикой проникновения и постоянными штурмами.
Кроме того, украинский глава подчеркнул, что пока на Сумщине и Черниговщине нет российских сил, поскольку "они оттуда перебросили всех на Донбасс, а затем с Донбасса на Гуляйполе, на юг".
"Сырский докладывал, что они (россияне – 24 Канал) сейчас формируют 110 тысяч (российских военных – 24 Канал). У них каждый год план – 400 тысяч. Наш план – чтобы не менее 400 тысяч у них было уничтожено за год. Если так будет, то им придется принимать другие решения", – резюмировал Зеленский.
Кстати, офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, заметил в эфире 24 Канала, что врагу в полосе обороны бригады "Рубеж" весной точно будет веселее. По словам военного, это можно будет увидеть из большого количества видео с уничтоженной техникой и личным составом противника.
Какие сейчас планы у врага на фронте?
В 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде отметили, что фиксируется подготовка личного состава и бронированной техники к возможному наступлению на Славянском направлении. Несмотря на сложную ситуацию, украинские десантники заявляют, что готовы к различным сценариям развития событий.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что российские войска сосредотачивают значительное количество сил на Запорожском направлении. По словам генерала, именно его враг рассматривает как основной.
Интересно, что командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" Михаил Трач предположил в интервью 24 Каналу, что главная битва за Донбасс начнется, когда враг приблизится к Краматорску и Славянску.