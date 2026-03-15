Согласно перехваченным разведкой документам, Россия планирует уменьшить производство ракет и сделать ставку на террор дронами. Об этом во время общения с журналистами заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Какие планы у России по производству дронов?
По словам президента, оккупанты идут на увеличение количества производства дронов – FPV, оптоволоконных, дальнобойных, "Шахедов". В этом году они планируют получить 7 миллионов FPV-дронов. Такой же цифры будет пытаться достичь и Украина.
Зеленский отметил, что россияне осознали эффективность дронов во время массированных атак. С 500 запущенных беспилотников большинство собьют, но остальные таки долетят.
К слову, украинские силы снова получают преимущество над врагом в беспилотных технологиях. На это жалуются российские военкоры. Один из них, заявил, что Силы обороны могут применять FPV-дроны на расстоянии до 100 километров в тылу российских войск и имеют технологии, которые Россия пока не может воспроизвести.
Другой военкор также заявил, что ВСУ получили преимущество в операциях дронов на малых высотах. По его словам, украинские военные используют: волоконно-оптические дроны, дроны-"матки" и постоянно меняют радиочастоты для управления беспилотниками. Он также утверждает, что защитники применяют рои дронов с элементами искусственного интеллекта, которые атакуют российские объекты в тылу.
Как Украина делится опытом в борьбе с дронами?
Война на Ближнем Востоке показала, насколько важно владеть беспилотными технологиями. Страны Персидского залива, а также США, оказались неготовыми противостоять налетам иранских дронов. Они сбивали вражеские беспилотники дорогостоящими ракетами.
Ряд стран Ближнего Востока обратился за помощью к Украине. Они хотят получить ее опыт борьбы с беспилотниками, а также сами дроны-перехватчики. Киев согласился помочь и уже отправил на Ближний Восток своих экспертов.
Дональд Трамп отклонил предложение Украины помочь в защите от иранских беспилотников, заявив, что война с Ираном скоро закончится. Между тем Зеленский говорит, что Соединенные Штаты по разным каналам проявляют интерес к украинским беспилотникам, доказавшим свою эффективность в войне против России.
Президент также заявил, что некоторые страны пытаются получить украинские дроны-перехватчики без согласования с официальным Киевом. Украина внимательно следит за ситуацией и не позволит передачу стратегических оборонных разработок без согласования с государством.