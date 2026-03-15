Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.

Что рассказал Зеленский?

Президент Украины заявил, что отдельные иностранные правительства и компании пытаются договариваться о получении украинских перехватчиков непосредственно с производителями, минуя украинскую власть.

Речь идет о современных беспилотных системах, которые используют для перехвата вражеских дронов, в частности во время атак России на украинские города.

К сожалению, представители тех или иных правительств или компаний хотят в обход государства Украина закупать те или иные средства. Вот что происходит. Из-за ажиотажа. Я считаю, что это точно не улучшит отношения между нашей страной и странами-партнерами, которые так делают,

– рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобные технологии являются частью оборонной способности государства, поэтому их передача не может происходить без участия правительства.

По словам Зеленского, Киев внимательно следит за ситуацией и не позволит, чтобы стратегические оборонные разработки передавались без согласования с государством.

Глава государства подчеркнул, что украинские дроны-перехватчики стали важным элементом защиты страны от российских атак. Именно поэтому интерес к ним со стороны международных партнеров является очень высоким.

Он также отметил, что Украина, свою очередь, никогда не закупала оружие "в обход".

Интересный момент. Я не могу купить ракеты для "Петриотов" без Белого дома. Я не могу купить ракеты в Европе без политического разговора с соответствующими лидерами, с министрами обороны. Я не могу купить ни одно оружие, о котором все говорят, что это вроде бы открытый рынок везде. Я не мог купить ни одного вида оружия, пока я не договаривался с лидером государства, в котором его производят. Ни одного,

– подчеркнул Зеленский.

