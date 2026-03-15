Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте и пришел к выводу, что украинские силы имели успех на одном из направлений, а россияне – ни на одном.
Где продвинулись ВСУ?
Украинские военные удерживают позиции или недавно продвинулись на Славянском направлении.
Геолоцированные кадры, обнародованные 14 марта, показывают удары оккупантов по украинским позициям в западной части Резниковки (на восток от Славянска). Ранее российские источники заявляли, что имеют там свои позиции.
Силы обороны имели успех на Славянском направлении / Карта ISW
К слову, представитель одной из украинских бригад 14 марта сообщил, что российские войска на Славянском направлении почти полностью исчерпали имеющиеся подразделения на передовой. Поэтому командование вынуждено отправлять в штурмы даже военных из логистических подразделений и проводить проникновение малыми группами. По его словам:
- российские подразделения получили пополнение и пытаются постепенно увеличивать количество атак;
- многие военные имеют низкий уровень подготовки;
- они преимущественно проникают на позиции ночью;
- используют анти тепловые накидки, чтобы избежать обнаружения тепловизорами;
- для переправы через реку Бахмутовка применяют самодельные мосты.
Украинское партизанское движение "Атеш" тем временем рассказал, что захватчики отводят технику глубже в тыл из-за значительных потерь. По данным движения: технику отводят из оккупированных Северска, Кременной и Белогоровки, ее перемещают в сторону Лисичанска и Северодонецка, которые расположены примерно в 30 – 37 километрах от линии фронта.
Какова ситуация на других направлениях фронта?
- Представитель Группировки объединенных войск Украины полковник Виктор Трегубов 13 марта сообщил, что российские войска продолжают попытки захватить Поповку, Покровку и Рясное (все – на юго-восток от Сум).
- Также, по его словам, оккупанты продолжают накапливать войска для возобновления наступления на Великобурлукском направлении, что на севере Харьковской области.
- Российские блогеры заявляли, что украинские силы проводят контратаки на севере Купянска. Один из них также утверждал, что позиции оккупантов в Купянске остаются нестабильными, а снабжение войск в город затруднено. По его словам, логистический коридор в город имеет ширину всего около 500 метров, и им невозможно безопасно передвигаться ни пешком, ни техникой. Поэтому российские подразделения вынуждены использовать дроны для доставки снабжения на позиции в городе.
- Командир роты ВСУ, воюющей на Краматорском направлении, сообщил, что украинские силы также используют тактику проникновения в ближний тыл россиян и часто перехватывают тактическую инициативу такими операциями. По его словам, это может срывать планы России по новому наступлению весной или летом.
- Представитель украинской бригады на Константиновском направлении отметил, что из-за улучшения погоды российские войска активизировали использование FPV-дронов, однако количество ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) не возросло.
- Представитель украинской бригады на Покровском направлении сообщил, что украинские военные регулярно используют наземные беспилотные платформы (UGV) для логистики на передовой и эвакуации раненых. По его словам, российские операторы FPV-дронов часто пытаются уничтожать эти машины, что затрудняет поставки и эвакуацию.
- Российские военные блогеры все чаще предупреждают о росте дальности и эффективности украинских беспилотников. Они утверждают, что Силы обороны могут применять FPV-дроны на расстоянии до 100 километров в тылу российских войск и имеют технологии, которые Россия пока не может воспроизвести. Кроме того, ВСУ получили преимущество в операциях дронов на малых высотах.