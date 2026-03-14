Таким образом они опровергли все слова Владимира Путина о полной оккупации города. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что на Купянском направлении врагу уже ничего не поможет.

Что на самом деле происходит в Купянске?

Представитель Группировки объединенных сил отметил, что россияне в городе находятся в окружении. Поэтому перебросить туда подкрепление – невозможно. Оккупанты могут пытаться перебросить также инфильтрационные группы, но им это удастся сделать только на окраине Купянска, а городская больница – это центр.

Эта ситуация вызывает у определенных россиян фрустрацию (беспомощность и разочарование, – 24 Канал), потому что они слишком долго рисовали картинку, по которой город находится под контролем российских войск. Хотя это ни на каком этапе операции не было правдой. Были моменты проникновения россиян, но не контроля. А сейчас это является полным абсурдом, который часто повторял Путин,

– подчеркнул он.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Трегубов отметил, что российская армия действительно проводит перегруппировку на всей линии разграничения. Однако оккупанты стоят на определенном расстоянии от Купянска – говорится о километрах killzone и даже населенных пунктах, где находятся украинские войска.

Враг попытается пройти этот участок, чтобы добраться до города, но маловероятно, что с успехом. ВСУ стоят и к северу, и к востоку от города на хорошо оборудованных позициях.

Обратите внимание! Между тем инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд отметил, что враг не отказался от своих планов в Харьковской области – враг пытается заходить через границу на территорию Украины ближе к Купянску и между Волчанском.

Как ВСУ противодействуют врагу на Купянщине?