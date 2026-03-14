В такий спосіб вони заперечили усі слова Володимира Путіна про повну окупацію міста. Про це 24 Каналу повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що на Куп'янському напрямку ворогу вже нічого не допоможе.

Дивіться також Нічні атаки дронів і підготовка техніки: Росія готується до наступу на Слов'янському напрямку

Що насправді відбувається в Куп'янську?

Речник Угруповання об'єднаних сил наголосив, що росіяни в місті перебувають в оточенні. Тому перекинути туди підкріплення – неможливо. Окупанти можуть намагатись перекинути також інфільтраційні групи, але їм це вдасться зробити лише на околиці Куп'янська, а міська лікарня – це центр.

Ця ситуація викликає у певних росіян фрустрацію (безпорадність та розчарування, – 24 Канал), бо вони занадто довго малювали картинку, за якою місто є під контролем російських військ. Хоча це ні на якому етапі операції не було правдою. Були моменти проникнення росіян, але не контролю. А зараз це є повним абсурдом, який часто повторював Путін,

– підкреслив він.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Трегубов зазначив, що російська армія справді проводить перегрупування на всій лінії розмежування. Однак окупанти стоять на певній відстані від Куп'янська – мовиться про кілометри killzone та навіть населені пункти, де перебувають українські війська.

Ворог спробує пройти цю ділянку, щоб дістатись міста, але малоймовірно, що з успіхом. ЗСУ стоять і на північ, і на схід від міста на добре обладнаних позиціях.

Зверніть увагу! Тим часом інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд зазначив, що ворог не відмовився від своїх планів в Харківській області – ворог намагається заходити через кордон на територію України ближче до Куп'янська і між Вовчанськом.

Як ЗСУ протидіють ворогу на Куп'янщині?