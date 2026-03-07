Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як десантники ліквідували росіян поблизу Загризового?
За даними військових, бійці 2 аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування російських військових. Ворог намагався закласти міни в районі селища Загризове, щоб ускладнити маневри Збройних сил України.
Внаслідок короткого бою диверсійну групу противника повністю ліквідували.
Дії противника наші десантники оперативно виявили. Вчасно були залучені бомбери та штурмова група, яка у стрілецькому бою знищила противника,
– повідомили у бригаді.
У Десантно-штурмових військах наголосили, що завдяки діям українських захисників спробу російської операції з мінування вдалося зірвати, а загрозу – нейтралізувати.
Зазначається, що на цій ділянці фронту російські сили регулярно намагаються використовувати диверсійні групи для встановлення мінних загороджень і проведення розвідки.
Водночас десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції та своєчасно виявляють піхотні резерви противника.
Яка ситуація на фронті у Харківській області зараз?
В Угрупуванні об'єднаних сил розповіли, що 3 березня росіяни намагалися прорвати державний кордон на Харківщині. Йдеться про населені пункти Зибине та Кругле, саму спробу окупантів зупинили наші захисники.
43 ОМБр ЗСУ успішно ліквідувала 10 російських окупантів у Куп'янську 26 лютого 2026 року. Ще 2 загарбники зазнали поранень.
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зауважив, що Росія планує наступи для захоплення населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, а також створення буферної зони на Сумщині та Харківщині. Водночас, на думку генерала, реалізація цих планів малоймовірна в найближчі пів року.