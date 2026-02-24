Про таке в інтерв'ю "Ми-Україна" розповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.
Дивіться також Готують кругову оборону: у ЗСУ розповіли, наскільки Одеса готова до оборони та боїв на суші
Які плани Росії на найближчі місяці?
За оцінкою Паліси, наразі серед головних цілей противника – просування до адміністративних кордонів Донеччини. Російська армія прагне вийти на них до кінця березня – початку квітня 2026 року.
Ворог не полишає наміру просунутись у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, за даними ОП, Росія прагне створити буферну зону вздовж кордону на Сумщині та Харківщині.
У разі можливого успіху до кінця року противник нібито може спробувати розширити наступ або створити для нього умови для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та в подальшому Одеси, додав Паліса.
Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року,
– наголосив заступник керівника ОП.
Яка ситуація на фронті?
Президент Зеленський заявив CNN, що готовий розглянути замороження війни по нинішній лінії фронту. Проте він наголосив, що вимога Росії вивести українські війська подекуди є неприйнятною.
Крім того, за словами лідера України, Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів окупованих територій. Про це росіяни нібито бояться доповідати своєму вищому командуванню.
Загалом минулого тижня найбільше боєзіткнень було біля Покровська та Гуляйполя. Російська армія намагається просунутись до Слов'янська, тоді як Сили оборони контратакують на Дніпропетровщині.