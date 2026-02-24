Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Найзапекліші бої зараз точаться на Донеччині та Запоріжжі в районах Покровська і Гуляйполя. Також ворог не полишає зусиль захопити Лиман, Костянтинівку і навіть Слов'янськ.

Водночас Сили оборони України проводять контратаки на Дніпропетровщині й зачищають область від російських загарбників. Також точаться бої на Сумщині, Харківщині та Херсонщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 16 по 22 лютого 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Протягом тижня на фронті відбулося 1 278 бойових зіткнень. Щодня росіяни атакували від 138 до 237 разів по всій лінії фронту. Найбільше атак припадало саме на райони Покровська і Гуляйполя. За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 236 атак;

Гуляйпільський – 226 атак;

Костянтинівський – 126 атак;

Лиманський – 65 атак;

Слов'янський – 62 атаки;

Олександрівський – 50 атак;

Харківський – 37 атак;

Куп'янський – 28 атак;

Сумський – 26 атак;

Краматорський – 19 атак;

Оріхівський – 13 атак;

Придніпровський – 6 атак.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Росіяни просуваються на Сумщині

Тривають бої у прикордонні Сумщини, де росіяни намагаються прориватися на нових ділянках. Минулого тижня ворогу вдалося закріпитися у селі Покровка. Попереднього тижня ворог прорвався туди та через це утворилася сіра зона.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Ворог наступає на Слов'янськ

На півночі на Донеччині ситуація вкрай складна – росіяни розвивають наступ на Слов'янськ. Минулого тижня росіяни продовжували тиск з північного та південного сходу в напрямку міста.

Росіяни просунулися поблизу Дронівки та у Свято-Покровському. Також ворог має просування в Никифорівці, Привіллі та Міньківці. Загарбники прорвалися в бік Рай-Олександрівки.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас російські FPV-дрони тероризують східні околиці Слов'янська. Місто і навколишні села атакують КАБи, дрони й реактивна артилерія.

Битва за Костянтинівку у розпалі

Особливо складна ситуація довкола Костянтинівки, яка є пріоритетною ціллю для росіян на весну. Утворена "кишеня" південніше міста стає все меншою – росіяни просунулися біля Плещіївки та Яблунівки.





Ситуація довкола Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку?

На Покровському напрямку – найбільше ворожих атак. Бої тривають на півночі Покровська та на північно-східних околицях Мирнограда.

Також ворожі війська закріпилися у Родинському та просунулися в бік Гришиного. Водночас проникнення росіян в бік Білицького вдалося зачистити.

В районі колишнього Добропільського виступу росіяни просунулися між Шаховим і Новим Шаховим.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Зараз основні зусилля ворога зосереджені на повній окупації Покровська і Мирнограда, а також захопленні Білицького і Родинського.

Контратаки Сил оборони на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині Сили оборони продовжують контратаки та звільнення сіл, захоплених ворогом. Протягом минулого тижня наші воїни вибили росіян біля Вербового, Вишневого, Калинівського і Тернового. Південніше Вербового ворога вдалося відкинути до адмінмежі з Дніпропетровщиною.

Однак усі території, звідки вибили противника, зараз у сірій зоні – тривають стабілізаційні заходи й зачистка, бо подекуди можуть лишатися малі групи ворога.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

