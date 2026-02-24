Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Найзапекліші бої зараз точаться на Донеччині та Запоріжжі в районах Покровська і Гуляйполя. Також ворог не полишає зусиль захопити Лиман, Костянтинівку і навіть Слов'янськ.

Водночас Сили оборони України проводять контратаки на Дніпропетровщині й зачищають область від російських загарбників. Також точаться бої на Сумщині, Харківщині та Херсонщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 16 по 22 лютого 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Протягом тижня на фронті відбулося 1 278 бойових зіткнень. Щодня росіяни атакували від 138 до 237 разів по всій лінії фронту. Найбільше атак припадало саме на райони Покровська і Гуляйполя. За напрямками ситуація наступна:

  • Покровський – 236 атак;
  • Гуляйпільський – 226 атак;
  • Костянтинівський – 126 атак;
  • Лиманський – 65 атак;
  • Слов'янський – 62 атаки;
  • Олександрівський – 50 атак;
  • Харківський – 37 атак;
  • Куп'янський – 28 атак;
  • Сумський – 26 атак;
  • Краматорський – 19 атак;
  • Оріхівський – 13 атак;
  • Придніпровський – 6 атак.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Тривають бої у прикордонні Сумщини, де росіяни намагаються прориватися на нових ділянках. Минулого тижня ворогу вдалося закріпитися у селі Покровка. Попереднього тижня ворог прорвався туди та через це утворилася сіра зона.

Сумщина
Сумщина
Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

На півночі на Донеччині ситуація вкрай складна – росіяни розвивають наступ на Слов'янськ. Минулого тижня росіяни продовжували тиск з північного та південного сходу в напрямку міста.

Росіяни просунулися поблизу Дронівки та у Свято-Покровському. Також ворог має просування в Никифорівці, Привіллі та Міньківці. Загарбники прорвалися в бік Рай-Олександрівки.

Слов'янськ
Слов'янськ
Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас російські FPV-дрони тероризують східні околиці Слов'янська. Місто і навколишні села атакують КАБи, дрони й реактивна артилерія.

Особливо складна ситуація довкола Костянтинівки, яка є пріоритетною ціллю для росіян на весну. Утворена "кишеня" південніше міста стає все меншою – росіяни просунулися біля Плещіївки та Яблунівки.

Донеччина
Донеччина
Ситуація довкола Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

На Покровському напрямку – найбільше ворожих атак. Бої тривають на півночі Покровська та на північно-східних околицях Мирнограда.

Також ворожі війська закріпилися у Родинському та просунулися в бік Гришиного. Водночас проникнення росіян в бік Білицького вдалося зачистити.

В районі колишнього Добропільського виступу росіяни просунулися між Шаховим і Новим Шаховим.

Покровськ
Покровськ
Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Зараз основні зусилля ворога зосереджені на повній окупації Покровська і Мирнограда, а також захопленні Білицького і Родинського.

На Дніпропетровщині Сили оборони продовжують контратаки та звільнення сіл, захоплених ворогом. Протягом минулого тижня наші воїни вибили росіян біля Вербового, Вишневого, Калинівського і Тернового. Південніше Вербового ворога вдалося відкинути до адмінмежі з Дніпропетровщиною.

Однак усі території, звідки вибили противника, зараз у сірій зоні – тривають стабілізаційні заходи й зачистка, бо подекуди можуть лишатися малі групи ворога.

Дніпропетровщина
Дніпропетровщина
Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

