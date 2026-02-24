Ситуация на фронте остается крайне сложной. Ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой и Запорожской областях в районах Покровска и Гуляйполя. Также враг не оставляет усилий захватить Лиман, Константиновку и даже Славянск.

В то же время Силы обороны Украины проводят контратаки в Днепропетровской области и зачищают ее от российских захватчиков. Также идут бои в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 16 по 22 февраля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

В течение недели на фронте произошло 1 278 боевых столкновений. Ежедневно россияне атаковали от 138 до 237 раз по всей линии фронта. Больше всего атак приходилось именно на районы Покровска и Гуляйполя. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 236 атак;

Гуляйпольское – 226 атак;

Константиновское – 126 атак;

Лиманское – 65 атак;

Славянское – 62 атаки;

Александровское – 50 атак;

Харьковское – 37 атак;

Купянское – 28 атак;

Сумское – 26 атак;

Краматорское – 19 атак;

Ореховское – 13 атак;

Приднепровское – 6 атак.

Несмотря на все вражеские атаки, линия соприкосновения не потерпела изменений на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Россияне продвигаются в Сумской области

Продолжаются бои в приграничье Сумской области, где россияне пытаются прорываться на новых участках. На прошлой неделе врагу удалось закрепиться в селе Покровка. На предыдущей неделе враг прорвался туда и поэтому образовалась серая зона.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Враг наступает на Славянск

На севере Донецкой области ситуация крайне сложная – россияне развивают наступление на Славянск. На прошлой неделе россияне продолжали давление с северо- и юго-востока в направлении города.

Россияне продвинулись вблизи Дроновки и в Свято-Покровском. Также враг имеет продвижение в Никифоровке, Приволье и Миньковке. Захватчики прорвались в сторону Рай-Александровки.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время российские FPV-дроны терроризируют восточные окраины Славянска. Город и окрестные села атакуют КАБы, дроны и реактивная артиллерия.

Битва за Константиновку в разгаре

Особенно сложная ситуация вокруг Константиновки, которая является приоритетной целью для россиян на весну. Образованный "карман" южнее города становится все меньше – россияне продвинулись у Плещеевки и Яблоновки.





Ситуация вокруг Константиновки / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Покровском направлении?

На Покровском направлении – больше всего вражеских атак. Бои продолжаются на севере Покровска и на северо-восточных окраинах Мирнограда.

Также вражеские войска закрепились в Родинском и продвинулись в сторону Гришино. В то же время проникновение россиян в сторону Белицкого удалось зачистить.

В районе бывшего Добропольского выступа россияне продвинулись между Шаховым и Новым Шаховым.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Сейчас основные усилия врага сосредоточены на полной оккупации Покровска и Мирнограда, а также захвате Белицкого и Родинского.

Контратаки Сил обороны в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Силы обороны продолжают контратаки и освобождение сел, захваченных врагом. В течение прошлой недели наши воины выбили россиян у Вербового, Вишневого, Калиновского и Тернового. Южнее Вербового врага удалось отбросить к админгранице с Днепропетровской областью.

Однако все территории, откуда выбили противника, сейчас в серой зоне – продолжаются стабилизационные мероприятия и зачистка, потому что кое-где могут оставаться малые группы врага.





Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

