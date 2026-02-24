Детальніше про оборону Одеси розповів начальник Регіонального управління Сил Тро "Південь" Денис Носіков.

Як захисники посилюють оборону Одеси?

Підполковник Денис Носіков відповів, що питання оборони Одеси на суші та з моря – комплексне. Наразі ведеться робота з підготовки кругової оборони міста та всієї області.

Йдеться про багаторівневу систему захисту, яка включає мобільні вогневі групи, екіпажі перехоплювачів і мережу інженерних укріплень.

У регіоні створюють систему фортифікацій та загороджень. Зокрема, облаштовують протитанкові рови, пастки, малопомітні перешкоди та інші елементи оборони. Деталі Носіков не розкриває, але підкреслює, що система є потужною.

Просто так сюди ніхто не зайде. Це буде просто неможливо. Також ми зараз нарощуємо наші підрозділи добровольчих формувань територіальних громад,

– додав підполковник.

Зазначається, що це додатковий ресурс, а не збройні сили. До таких формувань залучають місцевих жителів, зокрема студентів, пенсіонерів та людей, які за станом здоров'я не можуть долучитись до лав ЗСУ. І таких, за оцінкою підполковника – тисячі.

Ми готуємо в рамках програми підготовки населення до національного спротиву. На наших ресурсах, полігонах, з нашими інструкторами,

– додав Носіков.

Добровольчі формування додатково залучатимуть до оборони Одеси у разі потреби.

Риторика і настрої нашого ворога, що Одеса це там якийсь "руський город" або ще якісь такі речі, деякий час і ця риторика зміниться,

– резюмував військовий.

