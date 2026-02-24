Про заявив Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, у роковини повмасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, у слоєму блозі на УП Андрій Білецький нагадав, що чотири роки тому росіяни сподівалися взяти Київ за три дні. Проте донині вони не змогли повністю захопити жодної області. Україна вистояла не завдяки зовнішній підтримці, а завдяки сотням тисяч людей, які свідомо обрали боротьбу.

Сотні, тисячі українців заганяли ворога, як мамонта. За місяць росіяни тікали, кидаючи все, – тіла своїх мертвих, машини, техніку. 13 трофейних російських танків все ще несуть службу у Третій штурмовій бригаді. Захоплена нами на Київщині російська ППО "ТОР-М" досі прикриває від росіян одне з українських міст,

– згадав командир бої за Київщину у березні 2022 року.

За його словами, Україні потрібен справжній мир – такий, що зберігає суверенітет і здатність до самозахисту. Будь-яка передача територій в обмін на "фальшивий мир" є неприйнятною. Росія скористається перепочинком для реваншу та спроби переписати історію своєї ганебної поразки.

Андрій Білецький задається питанням: якщо Україна зараз відмовиться від своєї землі і людей на Донбасі, де гарантії, що у майбутньому під загрозою відновлення війни така доля не чекає на українські Харків, Одесу, Запоріжжі, Херсон.

Білецький наголосив, що головний миротворець – це український солдат на передовій, а єдиний шлях до справжнього миру – зупинити противника по лінії фронту. Лише тоді, на його переконання, Росія сама сяде за стіл переговорів і запропонує реальні умови, а не чергового "троянського коня".

"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", – вказав бригадний генерал.