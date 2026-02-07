Про це в інтерв'ю Олені Фроляк заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Що сказав Білецький про ситуацію на Луганщині?

"Вони соромляться сказати, що три населених пункти Луганської області під контролем Третього корпусу. Вони брешуть своїм очільникам, брешуть своїй країні, але вони на дану хвилину не захопили в повній мірі навіть всю Луганську область. Ми все ще контролюємо рівно ті самі населені пункти, які контролювали в 2025-му році і навіть в 2024-му", – сказав комкор.

Підрозділи корпусу також продовжують обороняти Лиман – стратегічно важливе місто Донецької області, якому пророкували швидку окупацію ще восени 2025 року.

На превеликий жаль, ми втратили за цей час частково або повністю декілька міст. А Лиман, який (багато хто) очікував ми втратимо в вересні, все ще стоїть,

– додав Білецький.

Третій корпус має найдовшу в Силах оборони смугу та воює проти трьох армій РФ, які входять в з'єднання групи армій "Захід", – 1-шої танкової, 20-ої і 25-ої загальновійськових армій. Попри значну чисельну перевагу противника, смугу корпусу Білецький назвав найстабільнішою на фронті.

Зокрема, завдяки успішній тактиці протидії інфільтрації – ешелонування засобів спостереження і ураження, а також створення і підготовка мобільних резервів для знищення піхоти, яка зуміла дістатись тилу.

За словами Білецького, всі осередки ворожої інфільтрації корпус знищує впродовж 2 – 3 діб.