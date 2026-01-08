Однак була спроба підстрахуватися – через збереження у Службі безпеки найбільш сильних і досвідчених фахівців. Про це заявив командир Третього армійського командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький у коментарі "Українським Новинам", передає 24 Канал.

Які є ризики у відставці голови СБУ?

Як зауважило видання, Андрій Білецький був одним з тих, хто закликав зберегти Василя Малюка на посаді.

Із Малюком з системи виходять його заступники, що створює ризик втрати управлінської тяглості та безперервності операційної роботи. Для країни, яка воює, – це виклик. Збереження тяглості є критично важливим,

– сказав Білецький.

У публікації зазначається, що нині зона відповідальності СБУ охоплює війну та контррозвідку в усіх їхніх проявах. Військова складова включає стратегічні глибокі удари по противнику – по тилах, танкерах, нафтопереробній інфраструктурі, "тіньовому флоту", а також операції безпосередньо на лінії фронту.

За словами комкора, головне професійне ядро служби – колектив, що стояв за найрезонанснішими та найуспішнішими спецопераціями – збережено. Новопризначений т.в.о. голови СБУ Євген Хмара був правою рукою Малюка саме у військовому напрямку.

Він безпосередньо розробляв та керував знаковими воєнними операціями. Формування спецпідрозділу "Альфа" у його нинішньому вигляді також значною мірою його заслуга. Окремо варто згадати і про значну роль в операції на острові Зміїний, боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Список можна продовжувати довго,

– додав генерал.

Білецький вважає позитивним призначення Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. Це рішення, на його думку, спрямоване на збереження високої професійної планки по лінії контррозвідки. Зокрема, саме Поклад відповідальний за затримання Віктора Медведчука у квітні 2022 року. Крім того, він розробляв і втілював операції з ліквідації високопоставлених російських військових і викривав та затримував топагентуру – як у політичних колах, так і в самій службі та інших силових структурах.

До найбільш резонансних результатів його діяльності належать викриття агентури Росії, зокрема генерала СБУ Шайтанова та полковників Управління державної охорони, арешт завербованого директора Павлоградського хімічного заводу, який забезпечував ЗСУ непридатними боєприпасами у значних обсягах. Окремим напрямом роботи було виявлення угорської агентури та попередження серії терористичних актів у торговельних центрах.

"Наскільки нова команда виявиться успішною, покаже час. Втім, принципово важливо, що ключові фігури, які стояли за знаковими операціями, залишилися в системі й навіть отримали підвищення", – додав генерал.