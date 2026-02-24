Об этом в интервью "Мы-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Какие планы России на ближайшие месяцы?

По оценке Палисы, сейчас среди главных целей противника – продвижение к административным границам Донецкой области. Российская армия стремится выйти на них до конца марта – начала апреля 2026 года.

Враг не оставляет намерения продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, по данным ОП, Россия стремится создать буферную зону вдоль границы на Сумщине и Харьковщине.

В случае возможного успеха до конца года противник якобы может попытаться расширить наступление или создать для него условия для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы, добавил Палиса.

Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода,

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Какова ситуация на фронте?