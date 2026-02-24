Об этом в интервью "Мы-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Какие планы России на ближайшие месяцы?

По оценке Палисы, сейчас среди главных целей противника – продвижение к административным границам Донецкой области. Российская армия стремится выйти на них до конца марта – начала апреля 2026 года.

Враг не оставляет намерения продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, по данным ОП, Россия стремится создать буферную зону вдоль границы на Сумщине и Харьковщине.

В случае возможного успеха до конца года противник якобы может попытаться расширить наступление или создать для него условия для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы, добавил Палиса.

Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода,
– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Какова ситуация на фронте?

  • Президент Зеленский заявил CNN, что готов рассмотреть замораживание войны по нынешней линии фронта. Однако он отметил, что требование России вывести украинские войска иногда неприемлемо.

  • Кроме того, по словам лидера Украины, Силы обороны освободили 300 квадратных километров оккупированных территорий. Об этом россияне якобы боятся докладывать своему высшему командованию.

  • В целом на прошлой неделе больше всего боестолкновений было возле Покровска и Гуляйполя. Российская армия пытается продвинуться к Славянску, тогда как Силы обороны контратакуют на Днепропетровщине.