Об этом в интервью "Мы-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.
Какие планы России на ближайшие месяцы?
По оценке Палисы, сейчас среди главных целей противника – продвижение к административным границам Донецкой области. Российская армия стремится выйти на них до конца марта – начала апреля 2026 года.
Враг не оставляет намерения продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, по данным ОП, Россия стремится создать буферную зону вдоль границы на Сумщине и Харьковщине.
В случае возможного успеха до конца года противник якобы может попытаться расширить наступление или создать для него условия для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы, добавил Палиса.
Я не вижу по состоянию на сейчас возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода,
– подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Какова ситуация на фронте?
Президент Зеленский заявил CNN, что готов рассмотреть замораживание войны по нынешней линии фронта. Однако он отметил, что требование России вывести украинские войска иногда неприемлемо.
Кроме того, по словам лидера Украины, Силы обороны освободили 300 квадратных километров оккупированных территорий. Об этом россияне якобы боятся докладывать своему высшему командованию.
В целом на прошлой неделе больше всего боестолкновений было возле Покровска и Гуляйполя. Российская армия пытается продвинуться к Славянску, тогда как Силы обороны контратакуют на Днепропетровщине.