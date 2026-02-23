Йдеться про 300 квадратних кілометрів. Про це президент України повідомив в інтерв'ю AFP, опублікованому 22 лютого.

Дивіться також Україна активна на Півдні, в росіян проблеми: карти ISW на 23 лютого

Що відбувається на Півдні?

На момент запису інтерв'ю Зеленський підтвердив, що звільнено 300 квадратних кілометрів.

Це дуже багато кілометрів. Я і командування вітаю, і, безумовно, військових – вони молодці. Там дуже непросто, і погода змінювала темпи просування,

– зазначив президент.

Він зауважив, що середня ланка росіян боїться доповідати досі, що там у них відбувається.

"На їхніх картах там територія, яку вони нібито контролюють, а якщо чесно – вже ні", – наголосив Зеленський.

Також він сказав, що про звільнення територій не знають навіть українські оглядачі. На уточнювальне питання журналістки, що аналітики Deep State цього наступу не відображають, він додав:

Мало хто знає, що там справді відбувається. Це правильно.

Водночас Зеленський зауважив, що рішення про операцію не було пов'язане з відключенням Starlink у росіян. Але, коли це сталося, ЗСУ скористувалися ситуацією.

Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ підтвердив великі проблеми росіян через масові відключення Starlink на фронті ще 5 лютого.

Що відомо про наступ ЗСУ?