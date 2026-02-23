Йдеться про 300 квадратних кілометрів. Про це президент України повідомив в інтерв'ю AFP, опублікованому 22 лютого.
Що відбувається на Півдні?
На момент запису інтерв'ю Зеленський підтвердив, що звільнено 300 квадратних кілометрів.
Це дуже багато кілометрів. Я і командування вітаю, і, безумовно, військових – вони молодці. Там дуже непросто, і погода змінювала темпи просування,
– зазначив президент.
Він зауважив, що середня ланка росіян боїться доповідати досі, що там у них відбувається.
"На їхніх картах там територія, яку вони нібито контролюють, а якщо чесно – вже ні", – наголосив Зеленський.
Також він сказав, що про звільнення територій не знають навіть українські оглядачі. На уточнювальне питання журналістки, що аналітики Deep State цього наступу не відображають, він додав:
Мало хто знає, що там справді відбувається. Це правильно.
Водночас Зеленський зауважив, що рішення про операцію не було пов'язане з відключенням Starlink у росіян. Але, коли це сталося, ЗСУ скористувалися ситуацією.
Зверніть увагу! Генштаб ЗСУ підтвердив великі проблеми росіян через масові відключення Starlink на фронті ще 5 лютого.
Що відомо про наступ ЗСУ?
ЗСУ просуваються на Запоріжжі. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що українські сили на Гуляйпільському напрямку деокупували 300 квадратних кілометрів, використовуючи тактику "малих кліщів" для покращення оборонних позицій.
Зокрема, повідомлялося, що у період з 11 по 15 лютого ЗСУ звільнили 201 квадратний кілометр. Тоді зазначалося, що це стало найбільшим просуванням за останні 2,5 роки.
Водночас Зеленський в інтерв'ю BBC пояснив, що Україна не може розпочати масштабний контрнаступ через значну чисельну перевагу армії Росії, яка може призвести до великих жертв.