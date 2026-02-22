Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це не стратегічний прорив, а тактичні операції для покращення оборонних позицій.
Що відбувається на Гуляйпільському напрямку?
Під час осіннього наступу росіяни заглибилися в українські тили та "зарилися" там. Тепер в СОУ є можливість витискати ці гарнізони тактикою "малих кліщів". Це стандартна тактика оперативно-тактичного рівня, якою користуються обидві сторони.
Операції на Гуляйпільському напрямку тривають, зокрема просування на 15 – 20 кілометрів, щоб зайняти висоти до того, як росіяни там закріпляться.
Це також превентивний крок, щоб не дати противнику організувати великі кліщі в районі Оріхова через трасу Покровське – Донецьк – Запоріжжя.
"Дії нашого командування на тактичному рівні правильно вивірені. Але головне – щоб ми самі не зарилися. Бо в гонитві за квадратними кілометрами можна покласти дуже багато наших хлопців, яких і так катастрофічно бракує", – сказав Світан.
Зверніть увагу! OSINT-аналітик і військовий оглядач Віталій Кононученко повідомив, що ЗСУ змогли досягти успіху біля Гуляйполя, скориставшись збоєм у зв’язку у російських військ через втрату доступу до Starlink. Дезорганізація противника дала українській армії можливість ефективно провести наступальну операцію.
Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?
Сили оборони України зміцнили свої позиції на півночі Харківської області, а також на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
Українські війська завдали успішного контрудару на Гуляйпільському напрямку, зривали плани Росії щодо прориву та закріпили стабільність фронтової лінії.
З 11 по 15 лютого українські війська звільнили 201 квадратний кілометр, що стало найбільшим просуванням за останні два з половиною роки. Завдяки виконанню тактичних завдань ЗСУ вдалося знищити значну кількість російських сил та зміцнити оборонні позиції на Гуляйпільському напрямку.