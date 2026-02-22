Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це не стратегічний прорив, а тактичні операції для покращення оборонних позицій.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку?

Під час осіннього наступу росіяни заглибилися в українські тили та "зарилися" там. Тепер в СОУ є можливість витискати ці гарнізони тактикою "малих кліщів". Це стандартна тактика оперативно-тактичного рівня, якою користуються обидві сторони.

Операції на Гуляйпільському напрямку тривають, зокрема просування на 15 – 20 кілометрів, щоб зайняти висоти до того, як росіяни там закріпляться.

Це також превентивний крок, щоб не дати противнику організувати великі кліщі в районі Оріхова через трасу Покровське – Донецьк – Запоріжжя.

"Дії нашого командування на тактичному рівні правильно вивірені. Але головне – щоб ми самі не зарилися. Бо в гонитві за квадратними кілометрами можна покласти дуже багато наших хлопців, яких і так катастрофічно бракує", – сказав Світан.

Зверніть увагу! OSINT-аналітик і військовий оглядач Віталій Кононученко повідомив, що ЗСУ змогли досягти успіху біля Гуляйполя, скориставшись збоєм у зв’язку у російських військ через втрату доступу до Starlink. Дезорганізація противника дала українській армії можливість ефективно провести наступальну операцію.

Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?