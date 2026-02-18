Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, які плани мав ворог в районі Гуляйполя. Також на цьому напрямку завдяки активності українських захисників вдалося уникнути прориву та обвалу фронту, а також стабілізувати лінію оборони.

Куди рвалися росіяни на Гуляйпільському напрямку?

Світан наголосив, що українські сили здійснили контрудар тактичного рівня поблизу Гуляйполя. Раніше ворог впродовж кількох тижнів перекидав туди стратегічні резерви. Він навіть виводив частини зі Східного фронту, щоб концентрувати їх в районі Гуляйполя для розгортання наступальних операцій уже навесні.

Варто знати. Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець зазначив, що за минулий тиждень українські сили на Гуляйпільському та Запорізькому напрямках змогли, "якщо не повністю зупинити російський наступ, то фактично звести його до тактичного мінімуму". Ба більше, на його думку, внаслідок українських контратак, на певних ділянках ЗСУ відкинули передові підрозділи противника на 9 – 9,5 кілометрів.

"Росіяни рвуться у бік Покровського Дніпропетровської області, щоб вийти на трасу Донецьк – Запоріжжя. Це – рокадна дорога, по якій відбувається постачання практично в усі гарнізони вздовж лінії фронту. Ворог хоче перерізати цю трасу, а далі вздовж неї рухатися на Запоріжжя зі сходу, з північного сходу, відрізаючи Гуляйпільський та Оріхівський українські гарнізони", – пояснив військовий експерт.

Що відбувається в районі Гуляйполя: дивіться на карті

Тому контрудар українських сил був правильно та грамотно спланований. Він поліпшив ситуацію для України та збив наступальну спритність ворога.

А далі Силам оборони можна дійти до певних рубежів, які визначаються з погляду географії – висот, річок. Командирам оперативного рівня потрібно збудувати певну систему оборони. І потім – перемелювати росіян. Це – основне завдання Сухопутних військ на цьому етапі,

– впевнений Роман Світан.

Важливо, як зауважив полковник запасу ЗСУ, відстежувати процеси, пов'язані із втратами ворога, та довести їх до неможливого росіян рівня.

Яка ситуація на Запорізькому фронті?