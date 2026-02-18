Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие планы имел враг в районе Гуляйполя. Также на этом направлении благодаря активности украинских защитников удалось избежать прорыва и обвала фронта, а также стабилизировать линию обороны.

К теме Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Куда рвались россияне на Гуляйпольском направлении?

Свитан отметил, что украинские силы осуществили контрудар тактического уровня вблизи Гуляйполя. Ранее враг в течение нескольких недель перебрасывал туда стратегические резервы. Он даже выводил части с Восточного фронта, чтобы концентрировать их в районе Гуляйполя для развертывания наступательных операций уже весной.

Стоит знать. Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что за прошедшую неделю украинские силы на Гуляйпольском и Запорожском направлениях смогли, "если не полностью остановить российское наступление, то фактически свести его к тактическому минимуму". Более того, по его мнению, в результате украинских контратак, на определенных участках ВСУ отбросили передовые подразделения противника на 9 – 9,5 километров.

"Россияне рвутся в сторону Покровского Днепропетровской области, чтобы выйти на трассу Донецк – Запорожье. Это – рокадная дорога, по которой происходит снабжение практически во все гарнизоны вдоль линии фронта. Враг хочет перерезать эту трассу, а дальше вдоль нее двигаться на Запорожье с востока, с северо-востока, отрезая Гуляйпольский и Ореховский украинские гарнизоны", – объяснил военный эксперт.

Что происходит в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Поэтому контрудар украинских сил был правильно и грамотно спланирован. Он улучшил ситуацию для Украины и сбил наступательную ловкость врага.

А дальше Силам обороны можно дойти до определенных рубежей, которые определяются с точки зрения географии – высот, рек. Командирам оперативного уровня нужно построить определенную систему обороны. И потом – перемалывать россиян. Это – основная задача Сухопутных войск на этом этапе,

– уверен Роман Свитан.

Важно, как заметил полковник запаса ВСУ, отслеживать процессы, связанные с потерями врага, и довести их до невозможного россиян уровня.

Какова ситуация на Запорожском фронте?