Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие планы имел враг в районе Гуляйполя. Также на этом направлении благодаря активности украинских защитников удалось избежать прорыва и обвала фронта, а также стабилизировать линию обороны.
К теме Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Куда рвались россияне на Гуляйпольском направлении?
Свитан отметил, что украинские силы осуществили контрудар тактического уровня вблизи Гуляйполя. Ранее враг в течение нескольких недель перебрасывал туда стратегические резервы. Он даже выводил части с Восточного фронта, чтобы концентрировать их в районе Гуляйполя для развертывания наступательных операций уже весной.
Стоит знать. Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что за прошедшую неделю украинские силы на Гуляйпольском и Запорожском направлениях смогли, "если не полностью остановить российское наступление, то фактически свести его к тактическому минимуму". Более того, по его мнению, в результате украинских контратак, на определенных участках ВСУ отбросили передовые подразделения противника на 9 – 9,5 километров.
"Россияне рвутся в сторону Покровского Днепропетровской области, чтобы выйти на трассу Донецк – Запорожье. Это – рокадная дорога, по которой происходит снабжение практически во все гарнизоны вдоль линии фронта. Враг хочет перерезать эту трассу, а дальше вдоль нее двигаться на Запорожье с востока, с северо-востока, отрезая Гуляйпольский и Ореховский украинские гарнизоны", – объяснил военный эксперт.
Что происходит в районе Гуляйполя: смотрите на карте
Поэтому контрудар украинских сил был правильно и грамотно спланирован. Он улучшил ситуацию для Украины и сбил наступательную ловкость врага.
А дальше Силам обороны можно дойти до определенных рубежей, которые определяются с точки зрения географии – высот, рек. Командирам оперативного уровня нужно построить определенную систему обороны. И потом – перемалывать россиян. Это – основная задача Сухопутных войск на этом этапе,
– уверен Роман Свитан.
Важно, как заметил полковник запаса ВСУ, отслеживать процессы, связанные с потерями врага, и довести их до невозможного россиян уровня.
Какова ситуация на Запорожском фронте?
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что в Гуляйполе враг пытается вытеснить украинские силы. Бои продолжаются вблизи Железнодорожного, Варваровки, Зеленого, Прилук и Доброполья. У противника, по его словам, задача – обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга, а затем "стать рубежом по реке Гайчур".
Также россияне намерены продвинуться к Орехову и попытаться закрепиться на окраинах города. Для этого они подтянули личный состав штурмовых групп.
По данным DeepStateMAP, Силы обороны зачистили в районе Степногорска территории возле Лукьяновки и севернее Плавней. Ранее туда просочились вражеские войска и эти территории находились в серой зоне.