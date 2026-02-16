Ситуация на фронте остается крайне сложной – российские войска осуществляют атаки по всей линии соприкосновения от Сумской области до Херсонской. Больше всего атак врага приходится на Донецкую и Запорожскую области.

Продолжаются бои в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, возле Купянска и Лимана, в Часовом Яру, на севере Покровска и Мирнограда, возле Родинского, в Гуляйполе и Степногорске.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 9 по 15 февраля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

Уже которую неделю на фронте наблюдается тенденция усиленных штурмов со стороны врага в конце недели – с пятницы до воскресенья, при том с понедельника по четверг количество атак меньше. На прошлой неделе враг ежесуточно проводил от 124 до 235 штурмовых действий.

Суммарно на прошлой неделе произошло 1 218 боевых столкновений. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 310 атак;

Гуляйпольское – 164 атаки;

Константиновское – 103 атаки;

Славянское – 67 атак;

Лиманское– 61 атака;

Харьковское – 55 атак;

Александровское – 37 атак;

Сумское – 19 атак;

Купянское – 16 атак;

Ореховское – 12 атак;

Краматорское – 5 атак;

Приднепровское – 4 атаки.

Несмотря на количество вражеских атак, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Купянском, Лиманском и Приднепровском направлениях. В то же время на Александровском направлении наши воины имели продвижение вперед. О ситуации там и на других участках говорим дальше.

Враг форсировал Северский Донец

Пользуясь плохой погодой враг несколько недель пытался форсировать реку Северский Донец между Лиманом и Северском, чтобы продолжать наступление на Славянск. К сожалению, морозы и туманы поспособствовали воплощению вражеского замысла – на прошлой неделе стало известно о форсировании реки в районе села Закитное Донецкой области.

По данным 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ, россияне перешли реку по льду. Сейчас наши воины пытаются ликвидировать захватчиков, которые просочились в Закитное.





Ситуация на севере Донецкой области / Карта DeepStateMAP

Прорыв в Закитное угрожает непосредственно городу Славянск, который сейчас является одной из главных целей российской армии. Параллельно с продвижениями в районе Северского Донца, враг также атакует по направлению трассы Бахмут – Славянск. На прошлой неделе захватчики продвинулись в Никифоровке и вблизи этого села, серая зона в районе Привольного увеличилась.





Ситуация в районе трассы Бахмут – Славянск / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в районе Часового Яра

На Краматорском и Константиновском направлениях основные боевые действия сейчас идут в районе города Часов Яр, особенно южнее населенного пункта.

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться возле Часового Яра в направлении микрорайонов Цех №2 и Землянки, что в южной части города.

Также враг зашел в село Ступочки, что южнее Часового Яра и закрепился там. Главная цель врага здесь – Константиновка.





Ситуация в районе Часового Яра и Константиновки / Карта DeepStateMAP

Штурмы Родинского и еще один прорыв в Днепропетровской области

На Покровском направлении основные боевые столкновения сейчас идут в окрестностях Родинского, где ранее закрепились россияне. Возможно, враг проникает и в сам город ввиду того, что он полностью в серой зоне.

Также бои продолжаются в северных частях Мирнограда и Покровска. В последнем враг имел продвижение. Оттуда же россияне пытаются прорваться в Гришино. Серая зона вокруг села расширилась.





Ситуация севернее Покровска / Карта DeepStateMAP

Российские войска также продвинулись между селами Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой области и закрепились на территории Днепропетровской области, южнее села Новоподгородное.





Ситуация на границе Днепропетровской и Донецкой областей / Карта DeepStateMAP

Успехи Сил обороны в Днепропетровской области

Александровское направление удалось стабилизировать после длительных вражеских продвижений, но теперь кое-где Силы обороны перебирают инициативу. Так, на прошлой неделе наши воины смогли отбросить россиян вблизи сел Вербовое и Вишневое и зачистить территорию возле Новоалександровки.

Пока территория, с которой удалось выбить россиян – в серой зоне, продолжаются стабилизационные мероприятия.





Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Гуляйполя

Продолжаются тяжелые бои в Гуляйполе и вокруг города. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в южной части Гуляйполя, а также между городом и селом Дорожнянка в сторону Зализничное. Увеличилась также и серая зона в направлении этого населенного пункта.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в сторону Орехова

На Ореховском направлении на прошлой неделе российским войскам удалось продвинуться севернее Роботино в сторону Новоданиловки. Это единственное село, которое отделяет линию соприкосновения от Орехова.





Ситуация в районе Роботино / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе Степногорска Силам обороны удалось зачистить территории возле Лукьяновки и севернее Плавней, где ранее просочились российские войска и эти территории были в серой зоне.





Ситуация в районе Степногорска / Карта DeepStateMAP

На фронте тяжелая ситуация, а действия россиян и их заявления совсем не свидетельствуют о намерении завершать войну, а даже наоборот. Россияне продолжают совершать террористические атаки, которые уносят жизни украинцев, продолжают штурмовые действия на фронте и даже угрожают странам Запада.

