Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это не стратегический прорыв, а тактические операции для улучшения оборонительных позиций.
Что происходит на Гуляйпольском направлении?
Во время осеннего наступления россияне углубились в украинские тылы и "зарылись" там. Теперь у СОУ есть возможность выжимать эти гарнизоны тактикой "малых клещей". Это стандартная тактика оперативно-тактического уровня, которой пользуются обе стороны.
Операции на Гуляйпольском направлении продолжаются, в частности продвижение на 15 – 20 километров, чтобы занять высоты до того, как россияне там закрепятся.
Это также превентивный шаг, чтобы не дать противнику организовать большие клещи в районе Орехова через трассу Покровское – Донецк – Запорожье.
"Действия нашего командования на тактическом уровне правильно выверены. Но главное – чтобы мы сами не зарылись. Потому что в погоне за квадратными километрами можно положить очень много наших ребят, которых и так катастрофически не хватает", – сказал Свитан.
Обратите внимание! OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко сообщил, что ВСУ смогли достичь успеха возле Гуляйполя, воспользовавшись сбоем в связи у российских войск из-за потери доступа к Starlink. Дезорганизация противника дала украинской армии возможность эффективно провести наступательную операцию.
Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?
- Силы обороны Украины укрепили свои позиции на севере Харьковской области, а также на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.
- Украинские войска нанесли успешный контрудар на Гуляйпольском направлении, срывали планы России по прорыву и закрепили стабильность фронтовой линии.
- С 11 по 15 февраля украинские войска освободили 201 квадратный километр, что стало самым большим продвижением за последние два с половиной года. Благодаря выполнению тактических задач ВСУ удалось уничтожить значительное количество российских сил и укрепить оборонительные позиции на Гуляйпольском направлении.