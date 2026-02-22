Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это не стратегический прорыв, а тактические операции для улучшения оборонительных позиций.

Смотрите также: Отгоняем врага подальше: военный обозреватель сказал, где ВСУ срывают главный план РФ на весну

Что происходит на Гуляйпольском направлении?

Во время осеннего наступления россияне углубились в украинские тылы и "зарылись" там. Теперь у СОУ есть возможность выжимать эти гарнизоны тактикой "малых клещей". Это стандартная тактика оперативно-тактического уровня, которой пользуются обе стороны.

Операции на Гуляйпольском направлении продолжаются, в частности продвижение на 15 – 20 километров, чтобы занять высоты до того, как россияне там закрепятся.

Это также превентивный шаг, чтобы не дать противнику организовать большие клещи в районе Орехова через трассу Покровское – Донецк – Запорожье.

"Действия нашего командования на тактическом уровне правильно выверены. Но главное – чтобы мы сами не зарылись. Потому что в погоне за квадратными километрами можно положить очень много наших ребят, которых и так катастрофически не хватает", – сказал Свитан.

Обратите внимание! OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко сообщил, что ВСУ смогли достичь успеха возле Гуляйполя, воспользовавшись сбоем в связи у российских войск из-за потери доступа к Starlink. Дезорганизация противника дала украинской армии возможность эффективно провести наступательную операцию.

Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?