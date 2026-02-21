Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что сейчас происходит на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. В то же время российское командование поставило задачу своей армии обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга, а затем стать рубежом по реке Гайчур.
Какие планы имел враг на фронте на ближайшие месяцы?
Попович отметил, что украинские силы провели в районе Гуляйполя контратаки с целью стабилизационных мероприятий.
Что происходит в районе Гуляйполя: смотрите на карту
"Многие говорят о контрнаступлении, но этот нарратив бросили российские так называемые военкоры. Это, к сожалению, не контрнаступление, как бы нам не хотелось бы в это поверить", – подчеркнул военный обозреватель.
Главная цель этих действий украинского войска, по его мнению, – остановить и сорвать планы России по наступлению на этом участке фронта весной и летом.
К слову. Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия готовила мощное наступление из Гуляйполя на Покровское – стратегический узел на рокадной дороге Донецк – Запорожье на Днепропетровщине. Но благодаря успешно осуществленной украинскими силами операции активной обороны, было сорвано наступление противника. Эта операция не могла быть полноценным стратегическим контрнаступлением из-за чрезвычайно высокой плотности российских войск на этом участке фронта.
"Мы знаем, что россияне собирались наступать и окружить Ореховский район обороны", – отметил Денис Попович.
Теперь ситуация такова, что украинские силы отгоняют врага в Запорожской области и уменьшают серую зону. В то же время они пытаются контратаковать для того, чтобы улучшить свои позиции и сбить планы оккупантов.
Что известно об успешной операции Сил обороны в Запорожье?
Российские военные 9 февраля начали распространять информацию о якобы контрнаступлении украинских военных на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Однако представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что эта информация не соответствует действительности. Украина, по его словам, на Гуляйпольском направлении "системно проводит поисково-ударные действия", чтобы выявить и ликвидировать диверсионных групп противника.
Позже Волошин объяснил, что действия Сил обороны на этом направлении это – не классическое контрнаступление. Украинские защитники дальше продолжают "сокращать и брать под контроль так называемую серую зону". Также им удалось выбить оккупантов с позиций, где те пытались закрепиться.
В Институте изучения войны отметили, что украинское войско воспользовалось блокировками терминалов Starlink и Telegram и провело локальные контратаки у границы Днепропетровской и Запорожской областей. Их цель была – объединить передовые позиции, которые враг, вероятно, обходил во время операций, чтобы преувеличить собственные успехи на этом участке фронта.