Недавно оккупанты потеряли доступ к Starlink. Это разрушило их уже отлаженную методику наступления. OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что украинским военным удалось воспользоваться тем, что у россиян произошел полный обвал связи.

Смотрите также Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Об успехах Сил обороны возле Гуляйполя?

Виталий Кононученко отметил, что сейчас россияне уже ищут методы, как наладить свою связь на фронте, но когда наша армия начинала наступательную операцию под Гуляйполем, то у противника была очень плохая ситуация с коммуникацией, из-за отключения Starlink.

Какая ситуация вблизи Гуляйполя: карта

Россияне были полностью дезорганизованы и не имели четкой координации между подразделениями, которые занимали тот участок фронта. Поэтому можно констатировать, что мы воспользовались преимуществом, которое было,

– сказал OSINT-аналитик.

Он отметил, то, что нашим военным удалось собрать силы и организовать наступление на Гуляйпольском направлении – это большой успех.

Важно! Украинские военные провели тактический контрудар на Гуляйпольском направлении, сорвав планы россиян и не допустив прорыва обороны. Как пояснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, враг перебрасывал резервы, чтобы выйти к трассе Донецк – Запорожье и создать угрозу украинским гарнизонам, однако активные действия Сил обороны стабилизировали фронт. В дальнейшем, по его словам, ключевой задачей является закрепление на выгодных рубежах и системное истощение противника.

Учитывая все проблемы, которые есть сейчас в украинской армии, это очень показательно и ценно, что Силы обороны смогли эффективно использовать отключение Starlink для противника и отвоевать некоторые территории.

Что сейчас происходит на Запорожском направлении?