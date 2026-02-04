Об этом пишет активист Сергей Стерненко.

Почему отключение Starlink для россиян – большая проблема?

Без Starlink россияне будут иметь ряд проблем с управлением войсками на тактическом уровне.

Чтобы "уменьшить" масштабы катастрофы для себя, они уверяют, что проблема возникла "у обеих сторон". Впрочем, украинские военные опровергают это – с украинскими Starlink все хорошо.

Если местами они не работают, то их нужно верифицировать.

Обратите внимание! В Украине теперь нужно верифицировать свой Starlink, чтобы он работал. Эта мера направлена на предотвращение использования Starlink оккупантами, которые используют их для управления беспилотниками.



Подробное объяснение, как правильно верифицировать свой терминал, читайте по ссылке.

Для россиян отключение Starlink – большая проблема. Сейчас у них нет альтернатив спутниковому интернету.

Как россияне потеряли доступ к Starlink?