Эксперт по публичным коммуникациям и публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала объяснил, что здесь дело не в симпатиях. Он намекнул, что решение Маска продиктовано прагматикой и рисками, которых он не может игнорировать.
Почему Маск ограничил Starlink для России?
Богданов объяснил, что в истории со Starlink Маск действует не как политик, а как бизнесмен, который считает риски и собственные деньги. По его словам, любая помощь России бьет по возможности работать на западных рынках, а прежде всего в Европе.
Помогать России это рисковать потерять европейские контракты и потерять западные рынки,
– сказал Богданов.
Он добавил, что для Маска это также вопрос репутации его компании. Если Starlink будут воспринимать как систему, которую легко использовать в интересах Кремля, это ударит по доверию клиентов и партнеров. В такой логике блокирование доступа оккупантам становится для Маска прагматическим шагом, а не проявлением изменения взглядов.
Заблокировать доступ к Starlink это вопрос репутации самого Маска и его компании,
– объяснил он.
На это влияет и общая токсичность Путина даже для части западной аудитории. Кремлю стало сложнее находить тех, кто готов оправдывать поддержку России, а бизнес в такой ситуации старается держаться подальше от репутационных рисков. Решение Маска выглядит циничным, но в нынешних условиях выгодным именно для Украины.
Путинские действия произвели такое впечатление, что поддерживать Путина очень трудно,
– сказал Богданов.
Он добавил, что для Маска эта история работает как тест на контроль над продуктом. Богданов отметил, что бизнес в таких ситуациях вынужден реагировать, потому что молчание или бездействие выглядят как согласие.
Когда твою систему используют нелегально, это говорит о ее уязвимости. Он должен показать, что контролирует Starlink,
– подытожил он.
Маск действует не из идеологии, а из прагматики. Он пытается снять с себя обвинения в содействии диктатурам и одновременно сохранить рынки, где для него решающие контракты и доверие клиентов.
Что известно об ограничении Starlink для россиян?
- Украина обратилась к SpaceX из-за использования Starlink российскими дронами. Илон Маск заявил, что меры по прекращению несанкционированного использования уже дали результат. Михаил Федоров подтвердил эффект первых шагов и сообщил, что сотрудничество со SpaceX продолжается.
- Украинские военные фиксируют осложнения связи у российских подразделений на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, скорость Starlink там была ограничена, что влияет на управление, координацию действий и использование беспилотников.
- Министерство обороны Украины договорилось со SpaceX об ограничении работы Starlink на подвижных объектах, чтобы исключить его применение российскими ударными БпЛА. В то же время отмечается, что из-за разного уровня регистрации части терминалов это решение может создавать сложности для отдельных пользователей в Украине.