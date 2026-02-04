Эксперт по публичным коммуникациям и публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала объяснил, что здесь дело не в симпатиях. Он намекнул, что решение Маска продиктовано прагматикой и рисками, которых он не может игнорировать.

Почему Маск ограничил Starlink для России?

Богданов объяснил, что в истории со Starlink Маск действует не как политик, а как бизнесмен, который считает риски и собственные деньги. По его словам, любая помощь России бьет по возможности работать на западных рынках, а прежде всего в Европе.

Помогать России это рисковать потерять европейские контракты и потерять западные рынки,

– сказал Богданов.

Он добавил, что для Маска это также вопрос репутации его компании. Если Starlink будут воспринимать как систему, которую легко использовать в интересах Кремля, это ударит по доверию клиентов и партнеров. В такой логике блокирование доступа оккупантам становится для Маска прагматическим шагом, а не проявлением изменения взглядов.

Заблокировать доступ к Starlink это вопрос репутации самого Маска и его компании,

– объяснил он.

На это влияет и общая токсичность Путина даже для части западной аудитории. Кремлю стало сложнее находить тех, кто готов оправдывать поддержку России, а бизнес в такой ситуации старается держаться подальше от репутационных рисков. Решение Маска выглядит циничным, но в нынешних условиях выгодным именно для Украины.

Путинские действия произвели такое впечатление, что поддерживать Путина очень трудно,

– сказал Богданов.

Он добавил, что для Маска эта история работает как тест на контроль над продуктом. Богданов отметил, что бизнес в таких ситуациях вынужден реагировать, потому что молчание или бездействие выглядят как согласие.

Когда твою систему используют нелегально, это говорит о ее уязвимости. Он должен показать, что контролирует Starlink,

– подытожил он.

Маск действует не из идеологии, а из прагматики. Он пытается снять с себя обвинения в содействии диктатурам и одновременно сохранить рынки, где для него решающие контракты и доверие клиентов.

Что известно об ограничении Starlink для россиян?