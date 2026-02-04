Експерт із публічних комунікацій і публіцист Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу пояснив, що тут справа не в симпатіях. Він натякнув, що рішення Маска продиктоване прагматикою і ризиками, яких він не може ігнорувати.

Чому Маск обмежив Starlink для Росії?

Богданов пояснив, що в історії зі Starlink Маск діє не як політик, а як бізнесмен, який рахує ризики і власні гроші. За його словами, будь-яка допомога Росії б'є по можливості працювати на західних ринках, а насамперед у Європі.

Допомагати Росії це ризикувати втратити європейські контракти і втратити західні ринки,

– сказав Богданов.

Він додав, що для Маска це також питання репутації його компанії. Якщо Starlink сприйматимуть як систему, яку легко використати в інтересах Кремля, це вдарить по довірі клієнтів і партнерів. В такій логіці блокування доступу окупантам стає для Маска прагматичним кроком, а не проявом зміни поглядів.

Заблокувати доступ до Starlink це питання репутації самого Маска і його компанії,

– пояснив він.

На це впливає і загальна токсичність Путіна навіть для частини західної аудиторії. Кремлю стало складніше знаходити тих, хто готовий виправдовувати підтримку Росії, а бізнес у такій ситуації намагається триматися подалі від репутаційних ризиків. Рішення Маска виглядає цинічним, але в нинішніх умовах вигідним саме для України.

Путінські дії справили таке враження, що підтримувати Путіна дуже важко,

– сказав Богданов.

Він додав, що для Маска ця історія працює як тест на контроль над продуктом. Богданов наголосив, що бізнес у таких ситуаціях змушений реагувати, бо мовчання або бездіяльність виглядають як згода.

Коли твою систему використовують нелегально, це каже про її вразливість. Він має показати, що контролює Starlink,

– підсумував він.

Маск діє не з ідеології, а з прагматики. Він намагається зняти з себе звинувачення у сприянні диктатурам і водночас зберегти ринки, де для нього вирішальні контракти й довіра клієнтів.

