Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що треба прибирати плацдарм в районі Дворічної.

Які кроки далі можуть зробити СОУ?

Якщо в районі Дворічної розгорнути військову операцію, то знадобиться щонайменше два корпуси. На це, як наголосив військовий експерт, потрібні сили, засоби й час. Світан зауважив, що як тільки на цьому напрямку призначили керувати генерала Драпатого, то він себе добре проявив і наразі Куп'янськ зачищений.

Цьому це й посприяв з одного боку Путін, бо він в режимі ІПСО разом з Герасимовим 300 разів звітували, що вони його зайняли. Зараз росіяни у пастці. Вона інформаційна, а разом з тим там великі втрати ворога під час переходу на правий берег,

– озвучив Світан.

Зі слів полковника запасу ЗСУ, якщо буде достатня кількість сил й засобів, то успішно проведена СОУ операція зачистить правий берег Осколу до Дворічної. Він переконаний, що треба проводити ці дії. Бо якщо залишити цей плацдарм, то лише питання часу, коли противник знову почне рухатися з півночі на південь у бік Куп'янська.

"Нам треба тримати лівобережний плацдарм, і Куп'янськ, і особливо Куп'янськ-Вузловий. Треба практично до Борової утримувати цей напрямок, щоб не дати росіянам розвернутися, перекидати залізницею з Бєлгородської області на Куп'янськ війська. Там є залізниця по лівому берегу Осколу. Тому росіяни намагаються дістатися до Куп'янська-Вузлового", – пояснив Світан.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?