Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що ворог продовжує тиснути і на Куп'янському напрямку, і на Вовчанському. Окупанти перекидають туди резерви.

Що відомо про бої на Харківщині?

За словами Жмайла, окупанти явно зараз будуть створювати медійну картинку, аби якнайменше згадували про їхню невдачу під Куп'янськом. Саме з цим можуть бути пов'язані спроби ворога прорвати кордон на Харківщині в інших місцях. Але вони це робили й раніше.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору на потреби інженерно-саперного взводу "Сапсани" 30 ОМБр. Бійці збирають кошти на витратні матеріали та приладдя для виготовлення "вибухових подарунків" для ворога. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2QdRGgUt7e.

На його думку, ворог хоче "з'єднати" Куп'янський напрямок з Вовчанським та заявити про буферну зону. Також вони змушують Сили оборони перекидати резерви на ці ділянки фронту.

Тактика ворога полягає в тому, аби відтягнути та розосередити наші резерви. Бійці, для яких ми збирали кошти, якраз стоять на одній з таких ділянок. Росіяни постійно лізуть і потрапляють під нашу артилерію. Це щоденні виклики. Ворог постійно шукає найвигідніше для себе місце в обороні, щоб потім наступати,

– сказав Жмайло.

Ситуація в Куп'янську: коротко