Росіяни мінують лінію бойового зіткнення раціями, які підриваються при контакті з ними – таку інформацію отримав 24 Канал від військовослужбовців. Це приманки, які мають зацікавлювати українських військових – ворог підходить до вбивств із фантазією.

Аналогічні методи можна знайти й в історії інших воєн, зокрема в Афганістані, пояснює нам Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. Це ознака того, що війна дійшла до затяжної фази.

Що за новітня тактика мінування фронту – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Заміновані рації: про що повідомляють військові?

Співрозмовник серед військовослужбовців підтвердив 24 Каналу, що мовиться про нову тактику противника – дистанційне мінування шляхом скидання замінованих рацій з дронів. Якщо раніше такі вибухові пристрої маскували, зокрема, під кульки чи інші дрібні об’єкти, то тепер їх камуфлюють під радіостанції.



Замінована рація / Фото джерел 24 Каналу

За його словами, вибухівка вбудовується безпосередньо в корпус предмета, а детонація відбувається під час дотику чи спроби підняти знахідку. Розрахунок робиться на людський фактор: військові або цивільні можуть сприйняти радіостанцію як трофей або загублений засіб зв’язку.

Скидання таких пристроїв здійснюється з різних типів дронів. Зокрема, використовуються і дрони на кшталт Mavic, хоча вони не є основною платформою для таких операцій. Існує кілька варіантів носіїв, а самі скиди відбуваються на дорогах, стежках або в місцях ймовірного пересування людей.

Наразі мовиться радше про загальне попередження по всій лінії бойового зіткнення з російськими окупантами.

Військовослужбовець також звернув увагу, що дистанційне мінування застосовується і в інших сценаріях. Зокрема, вибухові пристрої можуть скидати поблизу тіл загиблих, розраховуючи на подальшу евакуацію. У таких випадках зону додатково контролюють дронами.

Тому під час підходу до тіл спочатку використовують дистанційні засоби – зокрема, підіймання "кішками", – і лише після цього здійснюють безпосередній контакт.

Які цілі росіян і чому це не схоже на спецоперацію Ізраїлю проти "Хезболли"?

Анатолій Храпчинський порівнює скидання ворогом рацій із практиками часів афганської війни, коли мінували дрібні предмети — зокрема канцелярію. За його словами, це ознака переходу бойових дій у затяжну фазу, де дедалі частіше застосовують подібні засоби. Він зазначає, що такі рації можуть скидатися як із наземних платформ, так і з безпілотних літальних апаратів.

Варто також звернути увагу, що дрони типу "Гербера" та подібні до них спочатку запускалися порожніми, а згодом почали використовуватися з різним функціональним навантаженням. Це корелює зі свідченнями військових про застосування різних типів БпЛА для здійснення скидів.

Особлива небезпека рацій полягає саме в їхній привабливості для військових: рація асоціюється з можливістю прослуховування ворожих переговорів, тож інстинктивно виникає бажання її підняти.

Водночас Храпчинський застерігає від прямого ототожнення цієї тактики з випадком вибухових пейджерів в Ізраїлі. Та операція була значно складнішою – вимагала закупівлі пристроїв і їхнього організованого доставлення до терористів. У випадку з раціями все значно примітивніше: їх просто скидають, і вони детонують під час контакту.

Цікаво! 17 вересня 2024 року в Лівані почали масово вибухати близько 5 000 пейджерів, що призвело до загибелі щонайменше 11 людей і поранення 3 000 – 4 000 осіб, зокрема посла Ірану в Лівані, який втратив око. Пейджери, вироблені тайванською компанією Gold Apollo, були замовлені бойовиками "Хезболли". Імовірно, вибухи сталися через зашифроване повідомлення, яке активувало вибухівку, вмонтовану в пейджери. Ліван звинуватив Ізраїль у цій атаці, назвавши це "агресією", тоді як ізраїльські військові ще не коментували інцидент. Лікарні Лівану переповнені постраждалими, понад 500 людей втратили зір.



Ізраїль, як повідомлялося, приховав вибухівку в пейджерах під час їх постачання до Лівану, щоб вдарити по вразливості "Хезболли" у засобах зв'язку, після обмеження використання мобільних телефонів лідером угруповання. Ізраїль вирішив провести цю операцію через побоювання викриття планів атаки. США були попереджені про операцію за кілька хвилин до її реалізації, але без детальних подробиць.

Крім того, Храпчинський згадує і про наземні безпілотні пристрої — так звані "ждуни", які можуть спрацьовувати під час спроби зняття батареї: у момент контакту відбувається детонація. За його словами, це створює загрозу не лише для військових, а й для цивільного населення поблизу лінії бойового зіткнення.